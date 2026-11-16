3:0 beim JFV Rhein-Hunsrück Eintracht Trier macht sein „Meisterstück“ in Kirchberg Michael Bongard 16.11.2026, 16:49 Uhr

i Symbolbild dpa

Eintracht Trier ist die beste Mannschaft in der B-Jugend-Regionalliga, der Tabellenführer siegte auch mit 3:0 beim JFV Rhein-Hunsrück. Als Lohn für Platz eins dürfen die Trierer im Winter die Regionalliga in Richtung DFB-Nachwuchsliga verlassen.

In der B-Jugend-Regionalliga Südwest sind die Nachwuchsfußballer von Eintracht Trier vor dem letzten Hinrundenspieltag nicht mehr von Rang eins zu verdrängen nach dem 3:0-Sieg in Kirchberg beim Tabellenvorletzten JFV Rhein-Hunsrück.Trier ist damit Meister und steigt in die DFB-Nachwuchsliga auf.







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