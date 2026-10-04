JSG Nahe-Glan geht leer aus
Eine lange Ausfallliste und ein unglücklicher Start
Symbolbild
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dpa

Beide waren auf den zweiten Saisonsieg aus, doch am Ende durfte nur der Gegner jubeln. Dass die JSG Nahe-Glan in Mutterstadt auf verlorenem Posten stand, kam nicht von ungefähr.

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In der unteren Tabellenhälfte der C-Junioren-Verbandsliga geht es so eng zu, dass ein Dreier gleichbedeutend ist mit einem großen Schritt nach vorne. Die Nachwuchsfußballer der FG Mutterstadt haben sich mit einem 5:1 (3:0)-Sieg Luft verschafft – zum Leidwesen der JSG Nahe-Glan, die in der Pfalz auf keinen grünen Zweig kam.
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