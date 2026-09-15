7:4-Sieg gegen RW Koblenz Ein unnötig wilder Ritt nach für die U17 des SC Idar Florian Unckrich 15.09.2026, 10:53 Uhr

i Alexis Currier freute sich über einen 7:4-Heimsieg seiner B-Junioren des SC Idar-Oberstein. Doch der Coach war hernach ein paar graue Haare reicher. Joachim Hähn

Als die B-Junioren des SC Idar-Oberstein im Regionalliga-Heimspiel gegen Rot-Weiss Koblenz nach einer halben Stunde 4:0 vorne lagen, schien es eine lockere Angelegenheit für das Team von Trainer Alexis Currier zu werden – wurde es aber nicht.

SC-Trainer Alexis Currier konnte nach dem 7:4 des SC Idar-Oberstein gegen Rot-Weiss Koblenz wieder lachen: „Ich bin ja schon halbgrau, aber da sind noch einmal ein paar graue Haare dazugekommen.“ Zuvor hatte seine Mannschaft aus einem sicheren 4:0 noch einmal ein enges Spiel gemacht.







Artikel teilen

Artikel teilen