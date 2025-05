Die Kreuznacher Kickers machen über Pfingsten das Salinental zum Anziehungspunkt für die Fußballer. Sie lassen zudem die früheren Pfingstturniere wieder aufleben. Von Freitag bis Montag sind unterschiedliche Altersklassen am Ball: Die G-Junioren spielen am Freitag, die F-Junioren am Samstag, die E-, C- und A-Junioren am Sonntag sowie die D- und B-Junioren am Montag.

Neben den Jugendturnieren freuen sich die Kickers auf Hobbyfußballer. Für sie gibt es gleich zwei Angebote. Am Pfingstsamstag steigt ab 14 Uhr ein großes Hobbyturnier auf dem Kleinfeld. Mitmachen dürfen Fußballer ab 16 Jahre, auch Frauen-Teams sind willkommen. Bei den Männern dürfen nur Spieler bis zur Landesliga gemeldet werden. Am Pfingstsonntag folgt dann ab 19.30 Uhr ein Neunmeterschießen. Pro Team sind fünf Spieler notwendig, Mixed-Teams sind möglich. Nach einer Gruppenphase folgen K.-o.-Runde und das große Finale. Infos zur Anmeldung für alle Turniere gibt es auf der Facebook-Seite der Kickers.