Hinrunden-Finale hat’s in sich EGC-Coach Münz warnt vor Wundertüte der Regionalliga Jona Heck

Marco Rosbach 14.11.2025, 10:49 Uhr

i Mit großen Namen hat es die B-Jugend der Spvgg EGC Wirges (weiße Trikots) in der Regionalliga regelmäßig zu tun. Während die U16 des FSV Mainz 05 (rote Trikots) das Maß der Dinge ist, könnte der 1. FC Saarbrücken II als Tabellennachbar schlagbar sein. Allerdings warnt EGC-Coach Sascha Münz vor der „Wundertüte der Liga“. Marco Rosbach

Die erste Saisonhälfte in den Regionalligen neigt sich für das Westerwälder Jugendfußball-Quartett dem Ende entgegen. Nicht alles lief nach Plan, drei der vier Teams plagen akute Abstiegsängste.

Zum Abschluss der Vorrunde in der Regionalliga müssen die beiden Westerwälder Teams auswärts ran. Für den Drittletzten Wirges (10 Punkte) geht es zu Schlusslicht Andernach (3), die Eisbachtaler (3) treten als Vorletzter beim Zehnten Worms (16) an. Auch bei der B-Jugend geht die erste Halbserie zu Ende.







