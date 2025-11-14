EGC-Coach Münz warnt vor Wundertüte der Regionalliga

Die erste Saisonhälfte in den Regionalligen neigt sich für das Westerwälder Jugendfußball-Quartett dem Ende entgegen. Nicht alles lief nach Plan, drei der vier Teams plagen akute Abstiegsängste.
Zum Abschluss der Vorrunde in der Regionalliga müssen die beiden Westerwälder Teams auswärts ran. Für den Drittletzten Wirges (10 Punkte) geht es zu Schlusslicht Andernach (3), die Eisbachtaler (3) treten als Vorletzter beim Zehnten Worms (16) an. Auch bei der B-Jugend geht die erste Halbserie zu Ende.