Eisbachtal nicht mehr Letzter EGC-Coach Münz vermisst Mentalität im Abstiegskampf Marco Rosbach 04.05.2026, 15:40 Uhr

i Der Ball wollte einfach nicht rein: Die Wirgeser B-Jugend (in Blau) musste sich dem direkten Konkurrenten Rot-Weiss Koblenz knapp geschlagen geben. Andreas Hergenhahn

Einen Sieg, der nicht hilft, aber guttut, landeten die Eisbachtaler A-Junioren. Für die B-Jugend-Teams aus Wirges und Wolfstein verbesserte sich die Lage im Abstiegskampf nicht. Vor allem die EGC hatte sich mehr ausgerechnet.

Den Abstieg aus der Regionalliga können die Eisbachtaler A-Junioren nicht mehr verhindern, den letzten Platz haben sie aber immerhin verlassen. Bei den B-Junioren gab’s eine knappe und eine deutliche Niederlage für die Westerwälder Mannschaften.A-JugendSpfr Eisbachtal – SG 99 Andernach 4:2 (3:1).







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