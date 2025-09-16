Euphorisch waren die B-Jugendlichen der JSG Edelstein Idar-Oberstein, nachdem sie gegen den FK Pirmasens II einen 0:3-Rückstand wettgemacht hatten. Am Ende standen sie dann doch mit leeren Händen da.

Von den Junioren-Landesligisten des Fußballkreises Birkenfeld punktete nur die D-Jugend des SC Idar-Oberstein. Sie setzte sich zu Hause gegen den FK Pirmasens II durch.

Einen überragenden Fight lieferten die B-Junioren der JSG Edelstein Idar-Oberstein. Auch sie trafen auf den FK Pirmasens II. Dabei lagen sie 0:3 im Hintertreffen, um dann eine Aufholjagd zu starten. Doch den Lucky Punch setzten dann doch die Pirmasenser.

A-Junioren: SC Birkenfeld – SG Hermersberg 1:4 (0:2). „Wir haben zu Beginn der Partie unsere vier guten Chancen nicht genutzt und sind dann mit der ersten Chance des Gegners in Rückstand geraten“, resümierte SC-Trainer Michael Bem und ergänzte: „Danach kamen wir nicht mehr zu unserem Spiel und haben am Ende verdient, wenn auch um ein bis zwei Tore zu hoch, verloren.“ Das Tor für Birkenfeld zum 1:4-Endstand schoss Levin Könnel in der 88. Spielminute.

B-Junioren: JSG Edelstein Idar-Oberstein – FK Pirmasens II 3:4 (0:2). „Es war ein schlechter Start für die JSG-Edelstein“, erklärte JSG-Trainer Hans-Peter Becker, „mit dem aggressiven Anlaufen der Gäste kamen wir nicht klar.“ Ein Ballverlust beim Aufspielen führte dann auch prompt zu einem Gegentor. Erst als es schon 0:2 stand, befreite sich die Heimmannschaft nach und nach vom Druck der Pirmasenser. Die Edelsteine kamen nun auch selbst zu Chancen, blieben allerdings ohne zählbaren Erfolg. In der zweiten Hälfte begann die JSG gut, aber ein cleverer Ballgewinn des FKP führte zum 0:3. Wer dachte, das Spiel sei jetzt gelaufen, hatte sich getäuscht. Chance um Chance erarbeitet sich die JSG Edelstein nun. Paul Becker (55.) mit schönem Lupfer und Henri Barth (60.) mit einem 40-Meter-Freistoß machen das Spiel wieder spannend. Nach Gelb-Roter Karte gegen Pirmasens verwandelt Mattis Vogt (78.) einen Foulelfmeter zum hoch verdienten 3:3. Jetzt spielten die Gastgeber-Jungs auf Sieg, aber ein unglückliches Freistoßtor in der Nachspielzeit verhinderte sogar einen Punktgewinn.“

D-Junioren, SC Idar-Oberstein – FK Pirmasens II 7:2 (4:1). „Der SC hatte schon kurz nach Anpfiff die Möglichkeit zur Führung, vergab diese aber“, sagte SC-Trainer Julian Zimmermann. „Kurz darauf kamen die Gäste zu einer riesigen Möglichkeit, die der SC-Torhüter parierte. Anschließend war die heimische Mannschaft über weitere Strecken besser in den Zweikämpfen, kam durch schnelles Spiel nach vorne zu Tormöglichkeiten und erzwang immer wieder Fehler beim Gegner, was letztlich die hohe Torausbeute zur Folge hatte. Die Gäste waren durchaus auch immer wieder bemüht, Gefahr zu entwickeln. Unterm Strich meiner Meinung nach ein verdienter Sieg. Lob an den Schiedsrichter, der das Spiel ruhig und souverän leitete“, sagte Zimmermann. Für die heimische Elf waren Noel Jambrečina (9., 14., 21. 37.), Max Hahn (22., 40.) und Henning Frinke (55.) erfolgreich.

JSG Edelstein Idar-Oberstein – SFC Kaiserslautern 1:4 (0:1). „Am Anfang konnten wir gleich etwas Druck aufbauen und uns durch schnelle Angriffe kleine Chancen herausspielen“, sagte JSG-Jugendleiter Holger Fey. „Nach einer hundertprozentigen Möglichkeit für uns haben uns die Lautrer klassisch ausgekontert“, ergänzte er. Christian Frances fälschte den Ball in der 10. Minute unglücklich ins eigene Tor ab. Bis zur Pause war es dann ein ausgeglichenes Spiel mit wenigen Chancen auf beiden Seiten. In der zweiten Hälfte erhöhte dann der Tabellenführer den Druck und stellte auf 0:2 durch Luca Maidanjuk. „Wir haben anschließend ein bisschen offensiver gespielt, konnten aber unsere Chancen nicht nutzen“, meinte Fey. In der 55. Minute war es wiederum Maidanjuk, der auf 0:3 erhöhte. Tom Sommer (56.) verwandelte einen berechtigten Foulelfmeter zum 1:3 und ließ wieder ein bisschen Spannung aufkommen. In der 61. Minute konterte Kaiserslautern wieder, und Rainen Xander Celino Molo schoss mit dem Schlusspfiff das 1:4. Ein verdienter Sieg des Tabellenführers, der zwei Tore zu hoch ausging. „Ein Sonderlob geht an den Schiedsrichter Henri Patzwald“, sagte Fey.

JSG Hunsrücker Land – TSG Kaiserslautern 0:1 (0:1). „Die TSG Kaiserslautern bestimmte in der ersten Hälfte weitestgehend das Spielgeschehen“, sagte JSG-Trainer Sascha Hub, der mit seinem Team trotzdem nicht unzufrieden war. „Wir konnten nämlich durch eine hohe Laufbereitschaft, Wille und ganz viel Leidenschaft dagegen halten“, erklärte er. Kurz vor der Halbzeitpause spielte die TSG Kaiserslautern aber einen perfekt getimten Pass durch die Mitte, und Bardh Lukaj vollendete zum 0:1. In der zweiten Hälfte fand die JSG Hunsrücker Land mehr und mehr ins Spiel, kreierte auch eigene Chancen, brachte den Ball aber nicht im Kasten unter. Auch die TSG Kaiserslautern kam zu weiteren Möglichkeiten, scheiterte aber mehrfach an JSG-Torhüter Moritz Hub. Am Ende stand eine höchst unglückliche Niederlage für die Gastgeber.

