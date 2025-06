Sie sind ein Höhepunkt im Fußballjahr an der Nahe. Die Tage des Jugendfußballs in Kirn hatten mit unterschiedlichen Bedingungen zu kämpfen. Hitze und Regen beschäftigten die Organisatoren.

Die Trainer Guido Hahn und Kim Fuhr fallen sich in die Arme. Ihre A-Junioren der JSG Merxheim/Monzingen/Meddersheim rennen wenige Augenblicke später jubelnd auf die riesige, blaue Fanschar zu. Der Gewinn des Fußball-Kreispokals im Rahmen der Tage des Jugendfußballs löst bei den Fußballern, die bisher als JSG SooNahe auftraten, einiges aus.

Das lag auch am harten Kampf, der hinter ihnen lag. Im Duell des Vizemeisters der Landesliga gegen den Meister der Kreisliga war von einem Klassenunterschied nichts zu erkennen. Im Gegenteil: Die unterklassige JSG Frei-Laubersheim gab ordentlich Gas und war dem verdienten Ausgleich extrem nahe. Allerdings belohnten sich die Spieler in den orangefarbenen Trikots nicht, nutzten ihre guten Angriffe nicht zu einem Tor, und so reichte den Merxheimern der Treffer von Johannes Nitsch aus der sechsten Minute zum Pokal-Triumph.

Die fünf Endspiele um die Kreispokale bildeten das Herzstück der Tage des Jugendfußballs, die die SG Kirn/Kirn-Sulzbach unter Federführung des VfR ausrichtete. Vor exakt 20 Jahren war der traditionelle Saisonabschluss schon einmal auf dem Kirner Loh gewesen. Damals war an die neuen Spielformen im Kinderfußball noch nicht zu denken gewesen. Diese wurden im Rahmen von Bambini-Turnieren noch einmal in allen Facetten vorgestellt. „Wir hatten Zwei-gegen-zwei-Felder, aber auch Felder für Vierer-Teams aufgebaut“, berichtete Matthias Raskopf, Jugendleiter des VfR.

Ärgerlich für ihn und den Jugendausschuss: Sechs der 23 angekündigten Teams waren nicht erschienen, vier von ihnen hatten noch nicht einmal abgesagt. „Dabei können die Vereine ja wegen der neuen Spielformen auch schon mit vier Spielern kommen“, wunderte sich Armin Leyser, der Vorsitzende des ausrichtenden Kreisjugendausschusses. Er zeigte sich mit Gastgeber SG Kirn sehr zufrieden. Die Hausherren hatten auf die Hitzetemperaturen mit mehreren Maßnahmen reagiert. „Die Wassereimer haben die Kinder magisch angezogen“, stellte Leyser fest. Zudem mussten die Versorgungsteams der Kirner zweimal ihre Eisbestände auffüllen, so nachgefragt war eine Abkühlung.

Auf das Bambini-Turnier folgte das Kreispokal-Endspiel der C-Junioren. Die favorisierte JSG Nahe-Glan II staunte angesichts der Gegenwehr durch den TSV Degenia Bad Kreuznach II nicht schlecht. Die körperlich starken Bad Kreuznacher hatten in Hälfte eins einige gute Gelegenheiten, hätten vorne liegen können. Die Meisenheimer behielten aber die Ruhe und schoben das Spiel nach dem 1:0 durch Louis Brun in ihre Richtung. Matti Maurer erhöhte. Die Nahe-Glan-Zweite vollendete damit das Double, war das Team doch schon Landesliga-Meister geworden.

i Auf die Meisterschaft in der Landesliga folgt der Kreispokalsieg: Die JSG Nahe-Glan II bezwingt im Finale den TSV Degenia Bad Kreuznach II mit 2:0. Es jubeln: Orgest Marku, Mohammad Alsalum, Milan Rohr, Louis Brun, Matti Maurer, Silas Witt, Aron Halili, Ben Friedt, Lukas Maiwald, Carl Ewald, Linus Karch, Milad Azizi, Dominic Antwi, Pavlo Nimashchuk, Charlie Grüner, Simon Schappert und Trainer Michael Rohr. Ottenbreit Michael. Michael Ottenbreit

Zum Auftakt des Jugendfußball-Spektakels hatte es gleich zwei Pokalerfolge des TSV Degenia Bad Kreuznach gegeben. Die E-Junioren lieferten sich mit der JSG Nahe-Glan ein packendes Duell auf allerhöchstem Niveau. „Meine Staffelleiter haben mir berichtet, dass sie schon lange kein so hochklassiges E-Junioren-Duell mehr gesehen haben“, erzählte Leyser. Mikail Kalo brachte die Degenia in Führung, Alexander Gillmann glich aus und bescherte ein Achtmeter-Schießen, in dem die Bad Kreuznacher mit 5:4 die Nase vorn hatten.

i Sie sind die Abräumer der Saison: Die E-Junioren des TSV Degenia Bad Kreuznach wurden in dieser Spielzeit Hallen-Kreismeister, Kreismeister, Pokalsieger und Super-Cup-Sieger. Den Pott holten: Nawid Ibrahimi, Filip Kuzmanovski, Mikail Can Kalo, Xavier Rozycki, Mubarak Alhassan, Meris Ukaj, Gabriel Greco, Rafael Neufeld, Luca Hoedtke, Kerem Deniz Özel, Hasan Flihan, Arnoldas Jucius, Trainer Tarkan Kalo und Co-Trainer Alexander Kuzmanovski. Torsten Sulzbach

Die D-Junioren des TSV Degenia machten es gegen die JSG Merxheim/Monzingen/Meddersheim deutlicher, gewannen mit 4:1 (2:1). Doch die JSG war nicht chancenlos gewesen, hatte nach dem 1:2 von Florian Beyer auch die Möglichkeit auf das 2:2 gehabt. Der Ausgleich fiel aber nicht, und so bauten die Bad Kreuznacher die Führung aus und holten sich den Pott. Für den TSV Degenia waren erfolgreich: Arya Az Taiifeh (21.), Juliano Henninger (23., 48.) und Benjamin Weimert (57.).

i Groß war die Freude bei den D-Junioren des TSV Degenia Bad Kreuznach über den Gewinn des Kreispokals. Am 4:1 über die JSG Merxheim/Monzingen/Meddersheim waren beteiligt: Max Krauchanka, Christiano Borges, Benjamin Weimert, Juliano Henninger, Semin Kurpejovic, Oumar Keita, Leandro Petry, Arya Az Taiifeh, Jaron Link, Mikael Odongo, Caja Wolf, Ege Dasli und Trainer Pascal Petry. Torsten Sulzbach

Im Gegensatz zu den Bambini-Spielformen erfreute sich das Turnier der E-Junioren großer Beliebtheit. Lediglich eine Mannschaft hatte sich im Vorfeld abgemeldet, die anderen 24 Teams erschienen. Dieses Mal mussten die Kinder jedoch nicht mit der Hitze kämpfen. „Wir hatten Landregen, allerdings keine Gewitter, sodass es keine Beeinträchtigungen gab“, erklärte Leyser. Nach dem Kreispokal und der Kreismeisterschaft holte sich der TSV Degenia auch den Super-Cup, bezwang im Finale die SG Rheinhessen mit 3:0.

i So sehen Überraschungssieger aus: Die JSG Rotenfels bezwang im Finale der B-Junioren den Landesligisten SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim. Darüber freuten sich: Jannis Matzanke, Louis Strauß, Laurentin Kiltz, Daniel Essler, Leon Fot, Kian Hädrich, Noah Scherer, Arne Müller, Paul Weber, Mohamed Moufakir, Paul Kiersch, Luca Görtler, Aaron Wilimowski, David Weber, Mika Weiß, Tom Kreuzer, Tom Kaiser, Alexis Wald und Trainer Silas Ofridopoulos. Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Zum krönenden Abschluss gingen die B-Junioren der JSG Rotenfels und der JSG Merxheim/Monzingen/Meddersheim über die volle Distanz. Mit 5:3 nach Elfmeterschießen triumphierten die Rotenfelser, die bereits zur Pause durch Leon Fot und Mohamed Moufakir mit 2:0 geführt hatten. Doch der Landesligist schlug zurück, Simon Leyendecker und Milan Wolf erzwangen Verlängerung und Elfmeterschießen, in dem dann der tieferklassige Klub die Oberhand behielt.