Beim SC Birkenfeld freuen sich alle über die Meisterschaft der E-Junioren. Es ist der zweite Titel des Teams in dieser Saison. Der dritte könnte am Samstag folgen.

Die E-Jugend des SC Birkenfeld hat es geschafft: Mit einer beeindruckenden Saisonleistung sicherte sich das Team hochverdient den Kreismeistertitel. Bereits zu Saisonbeginn deutete sich an, dass hier eine eingespielte und hungrige Mannschaft auf dem Platz steht – diese Einschätzung bestätigte sich eindrucksvoll.

Mit Ausnahme zweier Niederlagen gegen den SC Idar-Oberstein blieb das Team ungeschlagen. Jeder Spieler war Teil des Erfolgs, jeder Wechsel brachte frischen Wind.

Pokalfinale gegen JSG Hunsrücker Land

Besonders bemerkenswert: Der Großteil des Teams gehört nicht dem ältesten E-Jugend-Jahrgang an. Nur drei Feldspieler sowie der Torwart stammen aus dem Jahrgang 2014 – der Rest ist noch jünger. Auch in der kommenden Runde scheint der SC Birkenfeld in dieser Altersklasse bestens aufgestellt.

Nach dem Gewinn des Hallenmasterstitels im Winter und der Meisterschaft peilt das Team bereits das nächste große Ziel an: Den Pokalsieg bei den Tagen des Jugendfußballs am Samstag gegen die JSG Hunsrücker Land.