Es war ein durchwachsener Spieltag für die besten Jugendfußballteams aus der Cochemer Region, an dem sich auch in Sachen Titel- und Abstiegskampf etwas entschieden haben könnte.

A-Junioren-Rheinlandliga

JSG Trier-Süd – JFV Vulkaneifel 3:3 (1:2). Beim Viertletzten Trier-Süd, der auf dem ersten Abstiegsrang steht, verspielte Vulkaneifel wohl seine Aufstiegschance, liegt aber dennoch mit 55 Punkten aus 25 Spielen auf einem starken dritten Rang hinter Trier-Tarforst (24 Spiele, 56 Punkte, 1:1 beim Drittletzten JSG Mittelrhein). Nutznießer dieser beiden Unentschieden war Tabellenführer SG 99 Andernach, der mit 5:1 gegen den Vierten FC Bitburg gewann und die 60 Punkte nach 25 Partien vollmachte. In Triers Süden führte Vulkaneifel mit 2:0 durch Simon Zillgen und Emilio Schüller, bevor die Gastgeber die Partie komplett drehte, Zillgen glich aber mit seinem zweiten Tor zumindest noch aus.

A-Junioren-Bezirksliga Mitte

FC Plaidt – JFV Schieferland 0:1 (0:1). Wichtige drei Punkte für den JFV, der nach 19 Spielen nun 26 Punkte auf dem Konto hat und sich von der Abstiegszone, die mit Vulkaneifel Mendig (21 Spiele, 20 Punkte) beginnt. Beim Dritten Plaidt war es Colin Hoffmann, der für die Gäste schon nach zwei Minuten zum Sieg traf.

B-Junioren-Rheinlandliga, Platzierungsstaffel

JFV Rhein-Hunsrück – JFV Vulkaneifel 7:0 (3:0). Überraschend klar war das Duell der vorher punktgleichen Teams. 14 Zähler hatten beide, die Rhein-Hunsrücker stehen nun nicht nur drei Punkte vor Vulkaneifel, sondern auch vor der Abstiegszone, vier Teams müssen runter, zwei Partien stehen noch aus. Die Tore in Kirchberg verteilten sich auf folgende Spieler: Anton Stemann (2), Damian Grätz (2), Ashkan Qayumi, Anthony Steffens Guerra und Nick Diakité.

B-Junioren-Bezirksliga Mitte

JFV Schieferland – JSG Vulkaneifel Kottenheim 2:2 (0:1). Wird es noch mal richtig eng für Schieferalnd im Rennen um den Rheinlandliga-Aufstieg? Konkurrent Hunsrück-Mittelrhein siegte mit 5:1 gegen den Achten Untermosel, während der JFV „nur“ unentschieden gegen den Vierten spielte. Heißt: Ein Punkt Vorsprung hat Schieferland noch, allerdings auch ein Spiel weniger – die Gastgeber haben alles in eigener Hand, ein direktes Duell gibt es nicht mehr. Gegen Kottenheim lag Schieferland zweimal zurück, Johannes Jung und Lorenz Hammes kurz vor Schluss glichen jeweils aus.

SGL Heimersheim – JSG Mastershausen/Blankenrath/Strimmig/Peterswald-Löffelscheid 0:3 (0:1). Die Mastershausener, für die Maximilian Spitzer, Marc Reisberger und Simon Langenbahn trafen, machten in Heimersheim die 30 Punkte voll und stehen als Aufsteiger auf dem guten siebten Rang, zwei Spiele stehen noch aus. Die Gastgeber sind mit drei Punkten schon längst abgestiegen.

C-Junioren-Rheinlandliga, Meisterstaffel

Rot-Weiss Koblenz – JFV Rhein-Hunsrück 1:2 (0:1). Nach zwei Niederlage in Folge kehrte der JFV in die Erfolgsspur zurück und festigte mit dem Dreier beim Achten seinen sechsten Platz mit 21 Punkten, Platz fünf (Bitburg, 22 Punkte) ist auch noch greifbar für das Team von Trainer Michael Schwegel, der den Sieg als verdient bezeichnete. Felix Boch brachte die Gäste mit einem feinen Freistoßtor in Führung, Jan Maximini erhöhte nach der Pause auf 2:0, das Koblenzer Tor fiel in der letzten Minute der Nachspielzeit.

TuS Koblenz II – JFV Schieferland 3:2 (1:1). Schieferland kommt in der Meisterstaffel auf keinen grünen Zweig mehr, auch das „Kellerduell“ gegen Koblenz II ging verloren, der JFV wird die Saison mit nun fünf Punkten Rückstand wohl auf dem zehnten Platz von zehn abschließen. Schieferland hatte nur einen Ersatzspieler, da sich David Sastges und Austin Groß beim Aufwärmen verletzten. Zudem kam ein altes Problem: „Wie es sich die ganze Saison schon durchzieht, sind wir sehr oft zu spät im Zweikampf und erlauben uns immer wieder Leichtsinnsfehler, die gerade in der Meisterrunde bestraft werden“, sagte JFV-Coach Sascha Knoff. Philipp Groß (1:1) und Daniel Schmitt (2:3) erzielten die Tore für sein Team.

C-Junioren-Bezirksliga West

JSG Bremm – Spvgg Trier II 9:1 (5:1). Schützenfest in Bremm, Schützenhilfe von Vulkaneifel: Die JSG dürfte durch den eigenen Kantersieg und das 4:2 der Vulkaneifeler in Ehrang Platz zwei so gut wie sicher haben, denn nun sind es bei noch drei ausstehenden Spielen vier Punkte Vorsprung. Bremm machte die 50 Punkte voll, Meister Schweich steht mittlerweile bei 62. Die Tore gegen den Sechsten aus Trier erzielten Petar Sapina (3), Jonas Nellius (2), Noah Altenweg, Finn Van Heiden, Florian Witte und ein Trierer per Eigentor.

D-Junioren-Rheinlandliga

JFV Rhein-Hunsrück – Sportfreunde Eisbachtal 0:7 (0:5). Meister Eisbachtal verpasste dem JFV eine ordentliche Abreibung, das 0:7 in Kastellaun war die höchste Saisonniederlage. Der JFV rutschte auf Rang vier ab, kann aber mit zwei Siegen bei Schieferland und zum Abschluss gegen den Dritten Spvgg Trier immer noch den „Bronze-Rang“ drei erreichen.

SSV Heimbach-Weis – JFV Schieferland 1:0 (0:0). Das Duell der Tabellennachbarn endete mit einem knappen Sieg des Teams aus dem Neuwieder Stadtteil, das mit 34 Punkten Siebter ist, der JFV bleibt Achter mit 31 Zählern. Das hätte aber laut JFV-Coach Christoph Bober anders herum sein müssen, er sprach von einem bitteren Nachmittag, denn seine Elf hatte zahlreiche Großchancen, die vergeben wurden. Das rächte sich, denn die Heimbach-Weiser trafen fünf Minuten vor Schluss mit einem Traumtor zum Sieg.