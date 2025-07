Erneut waren die Fußball-Juniorinnen der DSG Breitenthal, die Teil der JSG Hunsrücker Land sind, sehr erfolgreich. Das Trainertrio Svenja Siegel, Anne Becker und Oliver Hebel führte die B-Juniorinnen aus Breitenthal zum abermaligen Titel in der Landesliga Nord und die C-Juniorinnen zur Vizemeisterschaft.

Schon in der vergangenen Saison waren die B-Juniorinnen Meister geworden. Trotzdem entschieden sich die Verantwortlichen der DSG und der JSG dafür, nicht in die Verbandsliga aufzusteigen. „Die Stabilisierung des Kaders und die Entwicklung jeder einzelner Spielerin hatte für uns Vorrang“, erklärt Anne Becker. Wichtig war es, die jüngeren Spielerinnen der C-Jugend bei den B-Juniorinnen einzubeziehen. Auch, dass Jungs und Mädchen in den Teams der JSG Hunsrücker Land miteinander kickten, trug zur angestrebten Entwicklung bei.

Elf Siege aus zwölf Spielen

Am Ende sammelten die B-Juniorinnen aus zwölf Spielen elf Siege. Eine Partie nur endete Unentschieden. Dem JFV Rhein-Selz gelang es in Nierstein, dem DSG-Team ein Remis abzutrotzen. Dabei holten die Breitenthalerinnen einen 0:2-Rückstand auf. Ann-Sophie Brauer und Maya Tietze gelang in den letzten zwölf Minuten noch der 2:2-Ausgleich. Apropos Ann-Sophie Brauer: Sie wurde mit 23 Treffern zweitbeste Torschützin der Liga. Maya Tietze landete mit zwölf Toren dahinter auf Platz drei. Die Meisterurkunde nahmen die Breitenthalerinnen dann nach einem 9:0-Sieg im Derby in Kirn-Sulzbach bei der SG Kirn/Kirn-Sulzbach aus den Händen von Spielleiter Mario Bronner entgegen. Der Titel hatte schon vor dem Anpfiff dieses letzten Spiels festgestanden, weil der härteste Konkurrent, der ASV Winnweiler, zuvor gepatzt hatte. Gegen die Winnweilerinnen gewannen die Hunsrücker-Land-Mädels übrigens zweimal – einmal kampflos und einmal 5:1.

Sowohl die C- als auch die B-Juniorinnen aus Breitenthal standen zudem im Rheinhessen-Nahe-Pokalfinale. Beide Partien gingen knapp verloren. Die C-Juniorinnen unterlagen Großwinternheim im Neunmeterschießen, die B-Juniorinnen zogen gegen das U16-Regionalliga-Team des FSV Mainz 05 unglücklich mit 0:1 den Kürzeren. Klar, dass das Trainerteam der Breitenthalerinnen danach superstolz auf seine tolle Equipe war.

Für die Regionalmeisterschaft in der Halle qualifiziert

Sehr erfolgreich waren beide DSG- beziehungsweise JSG-Teams auch in der Halle. Die B-Juniorinnen wurden Zweite bei der Verbandsmeisterschaft und qualifizierten sich somit für die Regional-Titelkämpfe in Ingelheim, wo sie sich unter anderem mit der SV Elversberg maßen. „Wenn man bedenkt, dass das Team erst seit vier Jahren besteht, war das eine fantastische Leistung“, betont Anne-Becker.

Die Trainerinnen und Trainer sind mit der Entwicklung der Spielerinnen im fußballerischen und taktischen Bereich sehr zufrieden. „Schweren Herzens entlassen wir einige Spielerinnen dieses eingespielten Teams in den Aktivenbereich“, sagt Anne Becker, um dann zu betonen: „Genauso freuen wir uns auf neue Spielerinnen und die neue Saison.“ Wieder wird das Breitenthaler Team in der Landesliga spielen.