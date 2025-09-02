Nichtantritt, Kartenflut, hohe Niederlagen, aber auch klare Siege - es war einiges los am Wochenende bei den Partien der überkreislichen Nachwuchsmannschaften aus der Cochemer Region.

Der Blick auf die besten Nachwuchsfußballmannschaften aus der COC-Region:

A-Junioren-Rheinlandliga

JFV Vulkaneifel – Schweich 2:5 (1:3). Zweite Niederlage im zweiten Spiel für Vulkaneifel: In Ellscheid traf Elias Scholzen doppelt für die Gastgeber zum 1:3 (11.) und 2:3 (47.). Es war spannend bis in die Nachspielzeit, denn da markierten die Schweicher erst die beiden Treffer zum 2:5-Endstand.

JFV Rhein-Hunsrück – JFV Morbach 0:5 (0:3). 0:6 in Mülheim-Kärlich und jetzt 0:5 in Kirchberg gegen Morbach – der JFV hat einen Alptraumstart hingelegt und ist Tabellenletzter. Nach 26 Minuten lag man schon 0:3 hinten. Besserung ist nicht in Sicht. Am Samstag geht es nach Schweich, das wie Morbach und Wolfstein top gestartet ist.

A-Junioren-Bezirksliga Mitte

JFV Schieferland – Rot-Weiss Koblenz II 3:1 (1:0). „Eine geschlossene Mannschaftsleistung und starke Moral nach dem Ausgleich führten zu einem verdienten Heimsieg“, sagte Schieferlands Trainer Axel Darscheid. Colin Kraus sorgte für den 1:0-Pausenstand in Hambuch. Die Rot-Weiss-Reserve glich direkt nach Pause aus, ehe Finn Bleidt das 2:1 für den JFV erzielte (67.). Danach schickte Schiedsrichter Michael Kausch (Lehrwart Kreis Hunsrück/Mosel) binnen fünf Minuten gleich drei Gäste-Akteure mit Gelb-Rot vom Platz. Gegen acht Koblenzer machte Bleidt in der 82. Minute das Tor zum 3:1-Endstand.

JSG Cochem – JSG Kastellauner Land kampflos für Cochem. Nach dem 0:17 im ersten Spiel gegen Rot-Weiss Koblenz II trat Kastellauner Land wegen Personalnot an der Mosel nicht an. Die Punkte gehen an Cochem.

B-Junioren-Rheinlandliga

JFV Schieferland – SG 99 Andernach 2:3 (0:2). Nach 49 Minuten lag der JFV in Kaisersesch fast aussichtslos mit 0:3 hinten, Philipp Groß verkürzte nach 53 Minuten auf 1:3. Johannes Jung machte kurz vor Anbruch der Nachspielzeit das 2:3, aber der Ausgleich wollte nicht mehr fallen. „Kämpferisch sind die Jungs gut zurückgekommen“, lobte Schieferlands Trainer Martin Jächel die Moral seiner Mannschaft. Am Mittwoch (19.30 Uhr) gastiert Schieferland (ein Punkt) in Morbach (null Punkte).

Eintracht Trier II – JFV Rhein-Hunsrück 1:2 (1:0). Nach zwei Unentschieden zum Auftakt feierte der JFV im dritten Spiel den ersten Sieg. Zwei Matchwinner hatte das Team von Michael Schwegel in Trier: Zum einem den Doppeltorschützen Anton Stemann, der in der 52. Minute zum 1:1 und dann in der letzten Minute zum 2:1 traf – zum anderen den Torwart Tom Kiefer, der mehrere Großchancen der Trierer zunichte machte. Ex-Schieferland-Akteur Livian Altmann hatte Eintracht Trier II in Front gebracht.

B-Junioren-Bezirksliga Mitte

FC Plaidt – JSG Cochem 8:0 (3:0). In Plaidt sahen die Moselaner kein Land und haben nach dem zweiten Spieltag mit null Punkten und null Toren die Rote Laterne übernommen.

JSG Bremm – FC Metternich 5:1 (2:1). Bremm fertigte Metternich ab und hat nach zwei Spieltagen wie Plaidt, Hunsrück-Mittelrhein und Mülheim-Kärlich II eine makellose Bilanz vorzuweisen. Die Führung der Metternicher wandelten Peter Sapina, Noah Altenweg, Maximilian Knapp, Mattis Fett und Louis Müller mit ihren Toren in einen 5:1-Sieg um.

C-Junioren-Rheinlandliga

JFV Bitburg – JFV Schieferland 2:0 (1:0). An die Leistung vom 2:1-Heimsieg gegen den JFV Rhein-Hunsrück konnte Schieferland in Bitburg nicht anknüpfen. „Einstellung und Willenskraft fehlten, dazu kamen zwei individuelle Fehler, die zu den Gegentoren führten“, sagte JFV–Coach Oleg Gontschar.

JFV Rhein-Hunsrück – Rot-Weiss Koblenz 1:4 (1:3). Drittes Spiel, dritte Niederlage für den JFV: In Simmern war man den Koblenzern vor allem im ersten Durchgang klar unterlegen, auch wenn Emilio Sagel das zwischenzeitliche 1:2 (18.) gelang. Neben Hamm und Trier-Tarforst ist der JFV das einzige Team, dass bei null Punkten steht – und am Samstag geht es nach Trier-Tarforst.

C-Junioren-Bezirksliga Mitte

JFV Rhein-Hunsrück II – FC Plaidt 0:2 (0:0). Lange sah es nach einer Nullnummer in Kirchberg aus, aber dann trafen die Gäste doch noch zweimal in der Schlussphase. Der JFV II steht damit weiterhin bei null Punkten.

D-Junioren-Rheinlandliga

JFV Morbach – JFV Rhein-Hunsrück 1:5 (0:1). Auch das zweite Spiel gewann der JFV und steht punktgleich mit TuS Koblenz, der Spvgg Wirges und der Spvgg Trier an der Tabellenspitze. In Bischofsdhron beim Hunsrück-Derby gingen drei Treffer auf das Konto von Noah Miedreich, er traf zum 1:0, 4:0 und 5:1. Für den Doppelschlag direkt nach der Pause waren Henri Bongard (2:0) und Mattes Kilbinger (3:0) verantwortlich.

SV Rheinbreitbach – JFV Schieferland 5:0 (4:0). Nach dem 1:1 gegen Morbach musste sich Schieferland in Rheinbreitbach klar geschlagen geben. Schon zur Pause lagen die Gäste 0:4 hinten.

D-Junioren-Bezirksliga Mitte

JFV Rhein-Hunsrück II – JSG Plaidt 3:3 (0:2). 15 Minuten vor Schluss lag der JFV II in Kastellaun 0:3 hinten, dann begann die große Aufholjagd: Jan Scheifler und Lukas Augustin mit einem Doppelpack sicherten der U12 immerhin den ersten Punkt in dieser Saison.