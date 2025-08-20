Am Wochenende starten die überkreislichen Jugendfußballer in ihre Ligen. Der Kreis Cochem-Zell stellt in der Rheinlandliga drei „reine“ COC-Teams, alle vom JFV Schieferland. Dazu kommen noch die „Anrainer“ wie der JFV Vulkaneifel, in dem die SSG Lutzerather Höhe Mitglied ist und der in der A-Junioren-Rheinlandliga spielt, und der JFV Rhein-Hunsrück, der in allen Klassen von A bis D in der höchsten Verbandsklasse vertreten ist. Hinzu kommen fünf Bezirksligisten aus der Cochemer Region.

A-Junioren-Rheinlandliga

Unvergessen ist die starke vergangene Saison, die der JFV Vulkaneifel auf dem zweiten Platz beendete und die ihn bis ins Rheinlandpokalfinale trug, das gegen Regionalligist Rot-Weiss Koblenz verloren ging. Dorthin ist im Sommer mit dem Lutzerather Tim Schommers einer der starken JFV-Spieler gewechselt. Der JFV startet am Samstag um 17 Uhr beim JFV Hunsrückhöhe Morbach in die Saison. Der JFV Rhein-Hunsrück muss zum Auftakt am Samstag um 19 Uhr zur SG Mülheim-Kärlich.

A-Junioren-Bezirksliga Mitte

Nach dem Abstieg der JSG Bremm sind hier nur noch die JSG Cochem und der JFV Schieferland mit von der Partie, die Cochemer starten am Freitag um 19.30 Uhr in Vettelhoven bei der Grafschafter JSG, der JFV empfängt am Samstag um 18 Uhr in Hambuch den Hunsrück-Neuling JSG Soonwald/Simmern.

B-Junioren-Rheinlandliga

Der JFV Schieferland schaffte den Aufstieg durch den Sieg im Entscheidungsspiel gegen die JSG Hunsrück-Mittelrhein und spielt damit in der Runde wieder auf höchster Verbandsebene, los geht es am Freitag (19.30 Uhr) in Kaisersesch gegen Mülheim-Kärlich. Ebenfalls dabei: der JFV Rhein-Hunsrück, der am Samstag um 17 Uhr in Kirchberg die JSG Hochwald/Saarburg zu Gast hat.

B-Junioren-Bezirksliga Mitte

Hier ist die JSG Bremm in Gegensatz zu den A-Junioren am Start – und der führt die Moselaner zur JSG Untermosel nach Kobern-Gondorf, Anstoß am Samstag ist um 17 Uhr. Zweiter COC-Klub ist die JSG Cochem., die zur gleichen Zeit die Reserve der SG Mülheim-Kärlich im Moselstadion zu Gast hat.

C-Junioren-Rheinlandliga

Für den JFV Schieferland geht es am Samstag um 15.15 Uhr beim Ahrweiler BC los, die Eifeler sind das einzige COC-Team in der Rheinlandliga. Aus dem Hunsrück sind noch zwei Mannschaften dabei: der JFV Rhein-Hunsrück, der am Samstag um 11 Uhr daheim gegen Eintracht Trier II startet und Aufsteiger JSG Hunsrück-Mittelrhein Emmelshausen-Karbach, der zum Auftakt beim JFV Wolfstein in Daaden (Samstag, 12 Uhr) antritt.

D-Junioren-Rheinlandliga

Der JFV Schieferland ist auch hier einzige COC-Klub. Schieferland empfängt am Samstag um 14 Uhr den JFV Hunsrückhöhe Morbach. Für den JFV Rhein-Hunsrück geht es am Samstag um 13.30 Uhr in Kastellaun gegen Eintracht Trier los.