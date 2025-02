Idarer spielen um Futsal-Titel Drei SC-Teams in Eisenberg gefordert 12.02.2025, 20:04 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock / sociopat_empat

Sich mit Top-Teams auf höchstem Futsal-Level messen – diese Möglichkeit haben am Wochenende drei Nachwuchs-Mannschaften des SC Idar-Oberstein.

Der SC Idar-Oberstein vertritt den Fußballkreis Birkenfeld am Wochenende bei den Futsal-Südwestmeisterschaften der Jugend in Eisenberg gleich in drei Altersklassen. Jedes Team kommt dabei auf vier Spiele.Die jeweils neun Teilnehmer pro Altersklasse werden auf drei Gruppen verteilt.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen