Drei wichtige Punkte im Abstiegskampf der B-Junioren-Landesliga haben die Kicker der JSG Edelstein Idar-Oberstein gegen den TuS Heltersberg geholt. 2:0 hieß es am Schluss.

Auf Augenhöhe begegneten sich die JSG Edelstein, die vom VfL Algenrodt und vom SV Göttschied gebildet wird, und der TuS Heltersberg im Kellerduell der B-Junioren-Landesliga.

Beide Mannschaften agierten in Halbzeit eins überwiegend mit langen Bällen auf ihre schnellen Stürmer, wobei die Hausherren hier zweimal im Glück waren, dass die Abschlüsse der Heltersberger knapp am Tor vorbei zischten. Die wenigen Konterchancen der Edelstein-Akteure wurden vergeben, meist weil der letzte Pass zu ungenau war oder vom Heltersberher Torwart abgefangen wurde.

In der zweien Halbzeit bekamen die Gastgeber das Spiel dann immer besser in den Griff. Ein Doppelschlag durch einen Elfmeter von Paul Becker und einen Sonntagsschuss von Henri Barth (54./55.) entschieden das Spiel.Nach den Toren ließen die Edelsteine nämlich nicht mehr viel zu und gewannen am Ende verdient drei wichtige Punkte im Abstiegskampf.