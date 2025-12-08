Coup im Rheinlandpokal Doppelpacker Mats Wagner macht den Deckel drauf Stefan Nink 08.12.2025, 09:55 Uhr

i Aaron Elias Brauer (am Ball) lässt sich hier von Untermosels Anton Schmitz nicht vom Ball trennen. Außenseiuter JSG Mühlbachtal zog sich im Pokalspiel gegen den Rheinlandliga-Zweiten gut aus der Affäre. Andreas Hergenhahn

Während die D-Junioren der JSG Rhein-Taunus im Fußball-Rheinlandpokal überwintern, mussten A-Junioren der JSG Mühlbachtal die Segel streichen. Drei Bezirksliga-Punkte strich hingegen die JSG Bad Ems beim Derby der C-Jugendlichen in Hahnstätten ein.

Während sich die Mühlbachtaler A-Junioren achtbar aus dem Fußball-Rheinlandpokal verabschiedete, zogen die D-Junioren der JSG Rhein-Taunus überraschend in die nächste Runde ein. Drei Derbypunkte ergatterten unterdessen die C-Junioren der JSG Bad Ems-Nassau bei der JSG Aar.







