Coup im Rheinlandpokal
Doppelpacker Mats Wagner macht den Deckel drauf
Aaron Elias Brauer (am Ball) lässt sich hier von Untermosels Anton Schmitz nicht vom Ball trennen. Außenseiuter JSG Mühlbachtal zog sich im Pokalspiel gegen den Rheinlandliga-Zweiten gut aus der Affäre.
Andreas Hergenhahn

Während die D-Junioren der JSG Rhein-Taunus im Fußball-Rheinlandpokal überwintern, mussten A-Junioren der JSG Mühlbachtal die Segel streichen. Drei Bezirksliga-Punkte strich hingegen die JSG Bad Ems beim Derby der C-Jugendlichen in Hahnstätten ein.

Lesezeit 2 Minuten
Während sich die Mühlbachtaler A-Junioren achtbar aus dem Fußball-Rheinlandpokal verabschiedete, zogen die D-Junioren der JSG Rhein-Taunus überraschend in die nächste Runde ein. Drei Derbypunkte ergatterten unterdessen die C-Junioren der JSG Bad Ems-Nassau bei der JSG Aar.

Ressort und Schlagwörter

JugendfußballSport