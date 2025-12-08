Doppelpacker Mats Wagner macht den Deckel drauf

Während die D-Junioren der JSG Rhein-Taunus im Fußball-Rheinlandpokal überwintern, mussten A-Junioren der JSG Mühlbachtal die Segel streichen. Drei Bezirksliga-Punkte strich hingegen die JSG Bad Ems beim Derby der C-Jugendlichen in Hahnstätten ein.
Lesezeit 2 Minuten
Während sich die Mühlbachtaler A-Junioren achtbar aus dem Fußball-Rheinlandpokal verabschiedete, zogen die D-Junioren der JSG Rhein-Taunus überraschend in die nächste Runde ein. Drei Derbypunkte ergatterten unterdessen die C-Junioren der JSG Bad Ems-Nassau bei der JSG Aar.