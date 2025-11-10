Nahe-Glan punktet gegen FKP Doppelpacker Louis Brun verpasst Siegtor denkbar knapp 10.11.2025, 13:06 Uhr

i Symbolbild Wolfgang Heil

Die Enttäuschung, im Verbandspokal denkbar knapp ausgeschieden zu sein, haben die C-Junioren der JSG Nahe-Glan schnell abgeschüttelt. Das bewiesen sie im Spitzenspiel gegen den FK Pirmasens.

Während die D-Junioren-Fußballer des TSV Degenia Bad Kreuznach seit vier Wochen auf Saisonsieg Nummer drei warten, hält die Erfolgsserie der JSG Nahe-Glan in der C-Junioren-Verbandsliga an. Im Verbandspokal-Achtelfinale schied das Team dagegen aus, unterlag Ligakonkurrent SC Idar-Oberstein unglücklich mit 0:1.







