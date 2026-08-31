B-Jugend-Regionalliga Doppelpack von Felix Boch bringt JFV ersten Punkt Michael Bongard 31.08.2026, 15:00 Uhr

i Der JFV Rhein-Hunsrück (rote Trikots, verdeckt Hannes Mohr) und Torwart Ianis Martin-Stoleru halten den ersten Regionalliga-Punkt in ihren Händen: Beim 2:2 gegen Rot-Weiss Koblenz war der JFV näher dran am Sieg. B&P Schmitt

Der JFV Rhein-Hunsrück hat den ersten Zähler in der B-Jugend-Regionalliga eingefahren, allerdings waren beim 2:2 gegen Rot-Weiss Koblenz auch drei Punkte im Bereich des Möglichen.

Am dritten Spieltag der B-Jugendfußball-Regionalliga Südwest hat der Aufsteiger JFV Rhein-Hunsrück in Kirchberg beim 2:2 (1:1) gegen Rot-Weiss Koblenz den ersten Punkt eingefahren. Nach den Auftaktniederlagen gegen die Topteams Mainz 05 II (1:6) und Schott Mainz (0:4) war für den JFV mehr als ein Punkt drin, denn das Team von Jannik Huber hatte mehr Spielanteile und Torchancen.







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