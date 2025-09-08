Der SC Idar-Oberstein findet sich in der B-Junioren-Regionalliga als Aufsteiger erstaunlich gut zurecht. In Wirges feierten die Jungs von Trainer Christian Schwinn ihren dritten Sieg im vierten Spiel. Einem Akteur sprach der Coach ein Sonderlob aus.

Einen beeindruckenden Auftritt zeigten die B-Junioren-Fußballer des SC Idar-Oberstein bei ihrem Regionalliga-Auswärtsspiel bei der Spvgg Wirges. Die Jungs von Trainer Christian Schwinn waren von der ersten Minute an spielbestimmend und siegten verdient 3:1 (1:0). Es war der dritte Dreier des Aufsteigers im vierten Spiel.

„Wir hatten uns einen Plan zurechtgelegt, den die Jungs zu hundert Prozent umgesetzt haben“, freute sich Schwinn. Über außen wollte das SC-Team den Gegner knacken und unter Druck setzen, und das klappte. „Das war wieder ein Entwicklungsschritt“, sagte Schwinn.

Knallharter Freistoß führt zum 1:0

In Führung ging der SC im Anschluss an einen Freistoß. Mohammad Sulaimann knallte die Kugel aufs Tor, der Wirgeser Schlussmann ließ sie abprallen, und Arthur Roos staubte. „Der Freistoß war so hart, dass der Keeper den Ball gar nicht festhalten konnte“, berichtete Schwinn über den Treffer zur Pausenführung.

Doch schnell nach dem Wechsel glich Wirges aus. SC-Torwart Jonas Eberwein hatte einen Freistoß falsch eingesetzt und ließ den Ball zum 1:1 passieren (44.). „Das Gegentor hat uns ein bisschen aus dem Konzept gebracht, aber die Jungs haben sich dann wieder gefangen“, erklärte Schwinn. Vor allem, als Angelo Luciano im Strafraum gefoult wurde und Ali Magassa den fälligen Elfmeter zum 2:1 verwandelte (59.), lief die Partie wieder in die SC-Richtung. Magassa krönte anschließend seine starke Vorstellung mit seinem zweiten Treffer zum 3:1 (66.).

Lob für Victory Omolade

Besonders beeindruckt war Schwinn von der Leistung von Innenverteidiger Victory Omolade. „So stark habe ich ihn noch nie gesehen. Das war klasse“, lobte der Coach. Über den Sieg freute sich auch Aufstiegstrainer Marco Reich. „Wir sind sehr stolz darauf, was die A-Junioren in der Verbandsliga und die B-Junioren in der Regionalliga zu Saisonbeginn abliefern“, sagte er.

SC Idar-Oberstein: Eberwein – Magassa, Werle, Omolade, Sannoh – Pfeifle (78. Li), Hahn (52. Komarow) – Hexamer (71. Noori), Luciano, Roos (73. Smock) – Sulaiman (41. von Ondarza).