Doppelpack von Adrian Beles entscheidet Derby

Im Derby der Fußball-Verbandsliga der C-Junioren sicherte sich die JSG Nahe-Glan einen wichtigen Auswärts-Dreier. Sie gewann im Stadion Salinental beim TSV Degenia Bad Kreuznach mit 2:1 (0:0). 

„Die erste Hälfte spielte sich hauptsächlich zwischen den beiden Strafräumen ab, ohne dass es auf beiden Seiten zu größeren Torchancen kam“, resümierte Christoph Hock, der neue Trainer der JSG Nahe-Glan. Anfang der zweiten Hälfte gab es zunächst eine Rote Karte für einen Degenia-Spieler, ehe der TSV in Unterzahl nach einem Eckball und einem Kopfball von Medin Kurpejovic in Führung ging. Direkt im Anschluss hatten die Meisenheimer die große Chance auf das 1:1, aber Abdi Sudi verzog knapp.

In der 57. und 59. Minute gelang Adrian Beles dann ein Doppelschlag für die Gäste. Erst überwand er den Torhüter der Bad Kreuznacher nach schöner Flanke von Vardan Movsisyan per Direktabnahme, und danach überlupfte Beles den herauseilenden Torhüter per Kopf nach einem Chipball von Sudi. „Das war sicherlich nicht unser bestes Spiel auf einem schwer zu bespielenden Platz, aber aufgrund der spielerischen Steigerung in der zweiten Hälfte ein verdienter Sieg meiner Mannschaft. Meine Jungs haben Moral bewiesen und nach dem Rückstand das Spiel gedreht“, freute sich Hock.

Cihan Ceylan, der Trainer der Bad Kreuznacher, ergänzte: „Es war ein sehr unruhiges Spiel mit wenig klaren Aktionen. Die erste Hälfte war ereignislos. In der zweiten Hälfte bekommen wir dann die Rote Karte. Wir sind insgesamt sehr unzufrieden mit dem Verlauf des Spiels, aber auch mit dem Start nach der Winterpause. Die vergangenen zwei Spiele hätten wir punkten müssen und auch können. Wir arbeiten diese Woche noch mal gezielter, um zukünftig die Fehlerquote zu verringern und endlich mal zu punkten.“ Die Bad Kreuznacher sind mit zehn Zählern Tabellenletzter, während sich die Meisenheimer mit nun 21 Punkten ins Mittelfeld abgesetzt haben.