Futsal und Südwestliga Doppelbelastung für die A-Jugend des SC Idar Sascha Nicolay 26.02.2026, 15:31 Uhr

i Doppelbealstung für die A-Junioren des SC Idar-Oberstein (rot-weiße Trikots) am Wochenende. Außer bei der Futsal-Regionalmeisterschaft müssen sie auch in der Südwestliga ran. Michael Greber

Sowohl die Regionalmeisterschaft im Futsal als auch das Punktspiel in der Südwestliga liegen am Wochenende vor den A-Junioren-Fußballer des SC Idar- B- und C-Junioen müssen nu auf einer Hochzeit tanzen.

Eigentlich sollten die B-Junioren des SC Idar-Oberstein am Sonntagmorgen ihr drittes Heimspiel in der Regionalliga in Folge bestreiten. Doch die Partie gegen Tabellenführer FSV Mainz 05 II wurde abgesagt. Grund ist die Futsal-Regionalmeisterschaft, für die sich das Team von Trainer Christian Schwinn durch den Sieg bei der Südwestmeisterschaft am vergangenen Wochenende qualifiziert hat.







Artikel teilen

Artikel teilen