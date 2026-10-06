JSG Rotenfels-Wißberg glänzt Dominik Brumm pariert umstrittenen Strafstoß Helmut Zillmann 06.10.2026, 08:10 Uhr

i Symbolbild dpa

Während das Gros der Junioren-Landesliga-Teams die Herbstferien genießt, waren die A-Junioren der JSG Rotenfels-Wißberg noch einmal gefordert.

Die A-Junioren der JSG Rotenfels-Wißberg meldeten sich nach schwächeren Leistungen mit einem 6:2 (3:0) im Nachholspiel gegen die JSG Rhein-Selz II zurück und gehen als Zweiter der Fußball-Landesliga in die Herbstferien.„Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht, haben vor allem eine strukturierte, klare und erwachsene erste Halbzeit abgeliefert“, freute sich Falko Führer.







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