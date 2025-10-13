Eisbachtals C-Jugend an Spitze
Direkt verwandelter Freistoß ist der Dosenöffner
Symbolbild
dpa

Höhen und Tiefen erlebten die Nachwuchsteams aus den Kreisen Westerwald, Altenkirchen und Neuwied vor dem Start in die Herbstferien in den Fußball-Rheinlandligen.

Lesezeit 3 Minuten
Vor den Herbstferien ging es für die Jugendfußballer aus den Westerwälder Kreisen Wied und Sieg noch einmal um Punkte in der Rheinlandliga.A-Junioren-RheinlandligaJSG Neitersen - JFV Bitburg 3:1 (1:1). Während Spitzenreiter Wolfstein pausierte, schoben sich die Neiterser als zweites Topteam aus dem Kreis Ww/Sieg durch den Sieg gegen Bitburg an Mülheim-Kärlich (1:1 gegen Schweich) vorbei auf den zweiten Platz vor.

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus dem Sport