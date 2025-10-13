Eisbachtals C-Jugend an Spitze Direkt verwandelter Freistoß ist der Dosenöffner 13.10.2025, 22:43 Uhr

Höhen und Tiefen erlebten die Nachwuchsteams aus den Kreisen Westerwald, Altenkirchen und Neuwied vor dem Start in die Herbstferien in den Fußball-Rheinlandligen.

Vor den Herbstferien ging es für die Jugendfußballer aus den Westerwälder Kreisen Wied und Sieg noch einmal um Punkte in der Rheinlandliga.A-Junioren-RheinlandligaJSG Neitersen - JFV Bitburg 3:1 (1:1). Während Spitzenreiter Wolfstein pausierte, schoben sich die Neiterser als zweites Topteam aus dem Kreis Ww/Sieg durch den Sieg gegen Bitburg an Mülheim-Kärlich (1:1 gegen Schweich) vorbei auf den zweiten Platz vor.







