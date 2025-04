Bevor am kommendne Freitag das Derby in der A-Jugend-Regionalliga zwischen der EGC Wirges und den Spfr Eisbachtal ansteht, mussten beide Teams am vergangenen Wochenende jeweils eine Niederlage hinnehmen. Ein anderes Derby in der B-Jugend fiel aus.

Lediglich für die zwei Westerwälder A-Jugendmannschaften lief in den Jugendfußball-Regionalligen am Wochenende der Ball. Während in der C-Jugend regulär nicht gespielt wurde, fiel das Westerwald-Derby in der B-Jugend-Regionalliga zwischen dem JFV Wolfstein und den Eisbachtaler Sportfreunden aufgrund der Ereignisse in Weitefeld aus.

A-Junioren

SV Viktoria Herxheim – Spvgg EGC Wirges 2:0 (1:0). „Wir haben insbesondere im ersten Durchgang ein gutes Auswärtsspiel gemacht und waren die deutlich bessere Mannschaft“, meinte EGC-Trainer Yannick Schmidt. Nur die Führung sollte nicht gelingen – trotz guter Tormöglichkeiten. „Wie es dann halt manchmal ist, bekommen wir vor der Pause selbst ein Gegentor“, so der Trainer weiter. Und da die Westerwälder dann auch noch die Anfangsphase der zweiten Halbzeit verschliefen, kassierten sie auch noch den zweiten Gegentreffer. Auch wenn die Köpfe dann erst einmal unten gewesen seien, steigerten sich die Wirgeser noch mal im Verlauf des zweiten Durchgangs. „Wir haben dann noch einige Chancen, aber auch nicht das Spielglück, was wir gebraucht hätten. Wirklich schade, da war mehr drin“, bilanzierte Schmidt, der seiner Mannschaft, die nur mit zwölf fitten Feldspielern angereist war, keinen Vorwurf machen wollte. Tore: 1:0 Bastian Jasper Sommer (39.), 0:2 Kiron Silas Peter Eppel (59.).

Spfr Eisbachtal – SV Eintracht Trier 0:5 (0:2). „Leider haben wir wieder das andere, das nicht so gute Gesicht gezeigt“, ärgerte sich Eisbachtals Trainer Thomas Remark nach dem Spiel. Man habe keine Zweikämpfe gewonnen, Trier sei viel aggressiver gewesen. „Wir sind zweimal nach eigenen Ecken ausgekontert worden, haben dann noch eine Gelb-Rote Karte bekommen. Dazu ein Elfmeter direkt nach der Pause. Es lief heute alles gegen uns, aber Trier war auch stark. Sie haben verdient gewonnen“, so Remark, den die schwankenden Leistungen derzeit beschäftigen. 0:1, 0:2, 0:3, 0:4 Dion Morina (3.,10., 46./Strafstoßtor, 49.), 0:5 David Wacht (67.).