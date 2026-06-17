Die Runde war fast schon abgehakt, doch dann öffnete sich für die B-Mädchen des SV Diez-Freiendiez doch noch die Tür zur Fußball-Rheinlandmeisterschaft. Und diese unverhoffte Chance ließen sich die Talente vom Wirt in Andernach nicht entgehen.
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Niemand hatte sie auf der Rechnung, als in Andernach der neue Fußball-Rheinlandmeister der B-Mädchen ermittelt wurde. Doch das juckte die Talente vom traditionsreichen Wirt überhaupt nicht. Als gefeierte Verbandsmeisterinnen kehrten sie vom Mittelrhein in die Heimat zurück.