Drei Treffer in vier Minuten feuerten die C-Junioren des SC Idar-Oberstein dem Spitzenreiter ins Netz und verdienten sich so ihren unerwarteten 3:0-Heimsieg. Die A-Junioren festigten mit einem Auswärts-6:0 ihre Spitzenposition.
Über Zu-Null-Siege durften sich die Junioren-Verbandsliga-Fußballer des SC Idar-Oberstein. Besonders das 3:0 der C-Junioren zu Hause gegen die TSG Bretzenheim war der Hammer. Die Bretzenheimer stellten sich schließlich als souveräner Tabellenführer, der bis dahin nur ein Spiel nicht gewonnen hatte, im Haag vor.