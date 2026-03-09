Drei Tore in vier Minuten Die Vorstellung der U15 des SC Idar war der Hammer Sascha Nicolay 09.03.2026, 14:48 Uhr

i Tiago Fritz (Mitte) gelang der Treffer zum 3:0 für die C-Junioren des SC Idar-Oberstein gegen Spitzenreiter TSG Bretzenheim. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Drei Treffer in vier Minuten feuerten die C-Junioren des SC Idar-Oberstein dem Spitzenreiter ins Netz und verdienten sich so ihren unerwarteten 3:0-Heimsieg. Die A-Junioren festigten mit einem Auswärts-6:0 ihre Spitzenposition.

Über Zu-Null-Siege durften sich die Junioren-Verbandsliga-Fußballer des SC Idar-Oberstein. Besonders das 3:0 der C-Junioren zu Hause gegen die TSG Bretzenheim war der Hammer. Die Bretzenheimer stellten sich schließlich als souveräner Tabellenführer, der bis dahin nur ein Spiel nicht gewonnen hatte, im Haag vor.







