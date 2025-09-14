Der Knoten ist geplatzt: Im vierten Anlauf feierten die D-Junioren des TSV Degenia Bad Kreuznach ihren ersten Sieg in der Fußball-Verbandsliga. Eine starke Leistung zeigten auch die C-Junioren der JSG Nahe-Glan im Duell mit dem Spitzenreiter.

C-Junioren, JSG Nahe-Glan – TSG Bretzenheim 0:2 (0:1). Verkehrte Welt auf dem Meisenheimer Kunstrasen: Die Gastgeber waren überlegen, hatten ein Chancenplus, doch der Gegner nahm die Punkte mit. „Das war mit Abstand unsere beste Saisonleistung“, sagte JSG-Trainer Michael Rohr und präzisierte: „Wir waren richtig gut im Spiel, aggressiv gegen den Ball, haben uns viele Chancen erarbeitet.“ Doch im Abschluss fehlte das Glück, oder der starke TSG-Keeper war zur Stelle. Und so kam es wie so oft: Nach einem Ballgewinn zogen die Gäste aus 30 Metern ab, der Sonntagsschuss schlug im Giebel ein (25.). Fünf Minuten später der nächste Rückschlag für die JSG, als Benjamin Braun die Rote Karte sah. „Ein Gerangel, das von beiden Seiten ausgeht. Mit einer Ermahnung oder einer Gelben Karte wäre es gut gewesen, doch auf Zuruf der Zuschauer gibt der Schiri Rot. Die Schiedsrichter-Leistung war eine Katastrophe“, haderte Rohr und verwies auf eine weitere strittige Szene fünf Minuten vor Schluss, als der Unparteiische einen Elfmeter pfiff. Den nutzten die Gäste zum 2:0. Bis dato war die JSG, die in Hälfte zwei von Vierer- auf Dreierkette umgestellt hatte, trotz Unterzahl am Drücker gewesen.

D-Junioren, TSV Degenia Bad Kreuznach – SVW Mainz 1:0 (1:0). Nach einer Ecke ging der TSV in Führung (28.): Spielführerin Joyce Nynkeu brachte den Ball im gegnerischen Tor unter. Die Partie blieb in der Folge ausgeglichen, auf beiden Seiten gab es Chancen. Mateho Negura, der Torhüter der Gastgeber, hielt die Führung mit mehreren Glanzparaden fest. „Die Mannschaft hat geschlossen gekämpft, alles hat gepasst. Ich bin sehr stolz auf die Leistung“, freute sich TSV-Trainer Turgut Dikbiyik, dessen Kollektiv durch den Sieg auf Platz acht kletterte.