Viel erleben die B- und A-Junioren-Fußballer des SC Idar-Oberstein gerade. Die B-Jugend muss die Tabellenführung verteidigen, die A-Junioren haben ein Turnier in Spanien vor 4000 Zuschauern gewonnen und kämpfen am Samstag um ihre Titelchance.

Für die ältesten Jugendmannschaften des SC Idar-Oberstein läuft gerade die heiße Phase in den Titelrennen der Verbandsliga und damit im Kampf um den Aufstieg in die Regionalliga. Die B-Junioren müssen einen mittlerweile vier Punkte großen Vorsprung verteidigen, die A-Junioren einen genauso großen Rückstand aufholen.

Am Samstag ist die Chance da, den Abstand nach ganz oben zu verkürzen. Im Haag wird um 17 Uhr das Gipfeltreffen der A-Junioren-Verbandsliga angepfiffen. Der SC Idar-Oberstein empfängt den vier Punkte besseren TSV Gau-Odernheim. Eine Niederlage würde freilich wohl das Ende der Titelträume bedeuten.

4000 Zuschauer beim Turniersieg in Spanien

Allerdings kann die SC-Mannschaft um Trainer Stephan Holländer selbstbewusst in das Gipfeltreffen gehen. Gerade hat sie das Osterturnier in Santa Susanna in der Nähe von Barcelona gewonnen. Etwa 4000 Zuschauer sahen den 2:0-Endspielsieg gegen RW Ahlen. Jelle Lang und Fabio Blum trafen.

Mit den Köpfen noch bei den Erlebnissen in Spanien taten sich die Idarer dann nach ihrer Rückkehr in zwei Punktspielen in vier Tagen schwer. Aber sie gewannen trotzdem 4:3 bei der TSG Kaiserslautern (Tore: Julian Steinbach, Henri Schneider, Jelle Lang und Ron Reich) und 3:2 beim JFV Ganerb.

Ron Reich zweimal in letzter Sekunde hellwach

B-Junior Ron Reich wurde zum entscheidenden Faktor. Er erzielte in letzter Sekunde in Kaiserslautern den Siegtreffer und schnürte einen Dreierpack in Dudenhofen beim JFV Ganerb, wobei ihm abermals das entscheidende Tor in letzter Sekunde glückte.

Dazwischen stand er auch beim 1:0-Sieg „seiner“ B-Jugend gegen den SV Morlautern auf dem Platz. Angelo Luciano schoss das entscheidende Tor. Rons Vater und Coach Marco Reich hielt fest: „Wir haben uns schwergetan, unser Übergewicht auf den Platz zu bringen.“ Reich lobte Gästekeeper Ibrahim Al Menkar: „Er war fantastisch.“ Reich stellte klar: „In dieser Phase zählen nur die Punkte.“ Am Sonntag (15 Uhr) geht es zum TSV Gau-Odernheim.