Idarer unterliegen Nahe-Glan Die Reaktion ist gut, doch SC-Buben treffen die Kiste nicht 11.09.2026, 13:50 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock/Dr. N.Lange

Der SC Idar-Oberstein wartet in der C-Junioren-Verbandsliga weiter auf den ersten Dreier. Gegen die JSG Nahe-Glan war der durchaus möglich, doch die Chancenverwertung war das große Problem.

Die C-Junioren-Fußballer des SC Idar-Oberstein haben das Nahe-Derby verloren. Sie unterlagen in der Verbandsliga der JSG Nahe-Glan mit 1:4. Dabei haderte SC-Trainer Wolfgang Krins mit sich selbst und der katastrophalen Chancenverwertung seines Teams.„Ich habe wohl die falsche Herangehensweise gewählt“, ärgerte sich der Coach der Edelsteinstädter.







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