Jugendfußball Hunsrück/Mosel Die Kreismeister beim Nachwuchs sind gekürt Michael Bongard 10.06.2026, 09:00 Uhr

i Kreismeister bei den D-Junioren: der TuS Kirchberg. Mila Sousa. Mila

Die besten Nachwuchsmannschaften auf Kreisebene im Bereich Hunsrück/Mosel sind gekürt. Eine Mannschaft wurde sogar Kreismeister, obwohl sie in der Liga gar kein Meister wurde.

Die Kreismeister Hunsrück/Mosel im Jugendfußball (A- bis E-Junioren) stehen fest:A-Junioren: Hier wurde die JSG Mastershausen/Blankenrath/Strimmig/Buch Kreismeister, obwohl die JSG gar nicht Meister geworden ist in ihrer Staffel. Weil im Hunsrück/Mosel-Bereich nur fünf Teams für die Kreisklasse gemeldet hatten, wurde wie seit Jahren im kreisübergreifenden Spielbetrieb gespielt.







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