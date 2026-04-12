U15 des SC Idar gefordert Die Jungs von Wolfgang Krins wollen ins Pokalfinale Sascha Nicolay 12.04.2026, 11:54 Uhr

i SC-Coach Wolfgang Krins beglückwünscht seine C-Junioren-Mannschaft für den 5:1-Sieg gegen Heltersberg und stimmt sie auf das Verbandspokal-Halbfinale am Dienstag gegen den TSV Schott Mainz ein. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Im Halbfinale haben die C-Junioren des SC Idar-Oberstein am Dienstag Heimrecht gegen den klassenhöheren TSV Schott Mainz. Die Jungs um Trainer Wolfgang Krins sind zuversichtlich. Anstoß im Haag ist um 19 Uhr.

Vor einer tollen Partie stehen die C-Junioren-Fußballer des SC Idar-Oberstein. Am Dienstag (19 Uhr) geht es im Haag im Halbfinale des Verbandspokals gegen Regionalligist TSV Schott Mainz. Als klassentiefere Mannschaft gehen die Jungs von Trainer Wolfgang Krins zwar als klarer Außenseiter in die Partie, doch sie haben Rückenwind.







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