Im Halbfinale haben die C-Junioren des SC Idar-Oberstein am Dienstag Heimrecht gegen den klassenhöheren TSV Schott Mainz. Die Jungs um Trainer Wolfgang Krins sind zuversichtlich. Anstoß im Haag ist um 19 Uhr.
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Vor einer tollen Partie stehen die C-Junioren-Fußballer des SC Idar-Oberstein. Am Dienstag (19 Uhr) geht es im Haag im Halbfinale des Verbandspokals gegen Regionalligist TSV Schott Mainz. Als klassentiefere Mannschaft gehen die Jungs von Trainer Wolfgang Krins zwar als klarer Außenseiter in die Partie, doch sie haben Rückenwind.