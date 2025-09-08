In den Jugendfußball-Landesligen ist der Kreis Birkenfeld nicht sonderlich stark vertreten. Der SC Birkenfeld war bei den A-Junioren chancenlos, während die JSG Edelstein Idar-Oberstein, der Jugend-Zusammenschluss des VfL Algenrodt und des SV Göttschied gleich zweimal erfolgreich war.

A-Junioren, JFV Felser Bergland – SC Birkenfeld 9:0 (4:0). „In einer anfangs ausgeglichenen Partie lagen wir schnell nach drei individuellen Fehlern mit 3:0 zurück“, erklärte SC-Trainer Michael Bem. „Danach sind wir wie ein Kartenhaus zusammengefallen und haben die Grenzen aufgezeigt bekommen.“

B-Junioren, SV Medard – JSG Edelstein Idar-Oberstein 2:5 (1:3). „Eigentlich hatte die Gastmannschaft das Spiel von Beginn an im Griff, aber ein unnötiger Ballverlust nach eigenem Freistoß in der Hälfte des Gegners lud diesen zu einen mustergültig Konter ein, den Ernest Okunmahle zum 1:0 perfekt abschloss“, sagte JSG-Trainer Hans-Peter Becker. „Aber die JSG kam schnell zurück. Michel Gross (14.) mit einer schönen Einzelleistung, Leon Becker (18.) mit direkt verwandelter Ecke und Paul Becker (23.) wieder nach guter Ecke von Leon Becker stellten auf den 1:3-Halbzeitstand. Auch nach der Pause ließen die Gäste nicht viel zu und Henri Barth mit wuchtigem Abstauber erzielte das 1:4 in der 52. Minute. Klemens Korb nach perfektem Steckpass von Mattis Vogt gelang das 1:5, bevor der beste Spieler der Heimmannschaft, Ernest Okunmahle, zum 2:5 Endstand traf (73.), was einen perfekten Saisonstart mit drei Siegen für die JSG Edelstein bedeutet. Am Samstag wird es gegen den ebenfalls verlustpunktfreien FK Pirmasens II zu Hause mit Sicherheit schwieriger, die weiße Weste zu behalten, aber die „Edelsteine“ haben einen Lauf.

D-Junioren: TuS Heltersberg – JSG Edelstein Idar-Oberstein 0:3 (0:2). „Die JSG Edelstein hatte das Spiel über 60 Minuten klar in der Hand“, resümierte Trainer Dirk Hahn. „Lediglich in den letzten Minuten wurden die Gäste ein wenig übermütig und vernachlässigten etwas die Defensivarbeit. Ein hochverdienter Sieg und die ersten drei Punkte für die D-Jugend-Edelsteine in der Landesliga“, ergänzte Hahn. Die Torschützen der JSG waren Anna Sester (3.), Tim Hahn (27.) und Artjom Reinhardt (47.).

D-Junioren: SV Wiesenthalerhof – JSG Hunsrücker Land 2:1 (1:0). „In einem sehr kampfbetonten Spiel hat die JSG Hunsrücker Land durch einen Abwehrfehler in der 6. Minute das 0:1 hinnehmen müssen“, sagte JSG-Trainer Sascha Hub. In der Folgezeit wurden eigene Chancen nicht verwertet. In der zweiten Hälfte dominierte die JSG das Spiel. Allerdings blieben auch hier wieder Chancen ungenutzt. In der 50. Minute kam es dann zum verdienten Ausgleich durch Noah Fröhlich. Aber kurz darauf musste aus abseitsverdächtiger Position das 1:2 in der 56. Minute hingenommen werden.

D-Junioren: FV Ramstein – SC Idar-Oberstein 3:1 (2:0). Das Tor für den SC schoss Max Hahn in der 60. Minute. „Von Beginn an fehlten der Mannschaft der nötige Biss, Einsatzwille und die körperliche Präsenz, um dem Spiel eine eigene Richtung zu geben“, resümierte SC-Trainer Julian Zimmermann. Ramstein startete deutlich wacher und dominierte vor allem die Zweikämpfe. Der SC stand oft zu weit weg von den Gegenspielern und fand kaum Zugriff. Schon in der Anfangsphase zeichnete sich ab, dass die Gastgeber den Sieg mehr wollten. Sie agierten aggressiver, galliger und kompromissloser. Nach dem 0:1 lief Idar dem Rückstand hinterher. Trotz einzelner Offensivaktionen kam kaum echte Torgefahr auf. Zu häufig versprangen Bälle, zu selten wurde Tempo aufgenommen. Ramstein nutzte die Passivität der Gäste aus und erhöhte noch vor der Pause auf 2:0. Auch im zweiten Durchgang blieb der SC Idar zu harmlos. Am Ende stand eine verdiente Niederlage für den SC, der zu wenig investierte, um auswärts etwas Zählbares mitzunehmen.“