Eine Rote Karte wird zum Knackpunkt im Derby der C-Junioren-Landesliga. Doch das war nicht der einzige interessante Aspekt des zweiten Spieltags im Jugendfußball.

Die U19-Teams aus dem Fußballkreis Bad Kreuznach ließen in der A-Junioren-Landesliga nichts anbrennen. Die JSG Nahe-Glan gewann gegen die TSG Pfeddersheim, und die JSG Rheinhessen Nord landete einen 10:0-Kantersieg bei der TSG Drais. Im Derby der C-Junioren zwischen dem TSV Degenia Bad Kreuznach und der JSG Rotenfels hatten die Gäste das bessere Ende für sich.

A-Junioren

JSG Nahe-Glan – TSG Pfeddersheim 3:1 (0:0). „Ein gutes Spiel der gesamten Mannschaft, wobei wir in der ersten Hälfte Glück mit einem vergebenen Foulelfmeter hatten, allerdings auch unsererseits drei gute Möglichkeiten nicht nutzen konnten“, berichtete der Trainer der Kombinierten, Matthias Baus. Nach 30 Minuten musste Elischa Bäcker mit einer schweren Fußprellung raus. In der zweiten Hälfte konnte sich die Heimelf noch einmal steigern und die Möglichkeiten nutzen. Finn Yasar (2) und Moussa Diarra trafen. Ein Sonderlob vergab Baus an Schiedsrichter Benjamin Krämer für eine gute Leitung.

TSG Drais – JSG Rheinhessen Nord 0:10 (0:4). „Das Spiel kann ich schlecht einordnen“, sagte Gästecoach Tobias Riederle. Der TSG fehlten fünf Feldspieler, und sie hatte keinen Torhüter im Aufgebot. „Von daher hänge ich dieses Ergebnis nicht zu hoch. Mir ist wichtig, dass wir über die gesamte Spielzeit unsere Spielidee durchgezogen haben. Meine Jungs sind sehr motiviert. Wir haben immer über 20 Mann im Training, und es macht viel Spaß“, ergänzte Riederle. Tore: Mike Wettstein (3), Elson Zekaj (2), Joshua Steeg, Kian Seintsch, Leon Fricker, Jannis Klein und Frederic Azzouz.

C-Junioren

JFV Westpfalz – JSG Nahe-Glan 2:3 (1:1). Gästetrainer Daniel Kürschner hatte Lob für den Gegner parat: „Eine tolle Mannschaftsleistung dieses fast nur aus Spielern des jüngeren Jahrgangs bestehenden Teams. Wir haben nach unserer Auftaktniederlage unsere Hausaufgaben gemacht, haben spielerisch überzeugt. Auch Mentalität und Teamgeist haben gestimmt.“ Noah Nenninger egalisierte zweimal einen Rückstand, und der lange verletzte Ilyas Mäurer, der für die letzten fünf Minuten kam, überwand kurz vor dem Abpfiff den gegnerischen Torwart aus der Distanz.

JSG Guntersblum – TSV Degenia Bad Kreuznach 4:2 (0:1). „Eine gute Leistung meiner Mannschaft. Wir haben geführt und auch das 2:1 egalisiert. Ärgerlich ist die Tatsache, dass den beiden letzten Toren des Gegners jeweils klare Fouls vorausgingen“, haderte Degenia-Coach Cihan Ceylan mit der Leistung des Unparteiischen. Die Tore der Gäste markierten Egli Ivziku und Semin Kurpejovic.

TSV Degenia Bad Kreuznach – JSG Rotenfels 2:3 (0:2). Knackpunkt im Derby war für Ceylan die Rote Karte für einen seiner Spieler wegen einer angeblichen Beleidigung, die nach seiner Wahrnehmung nicht gefallen ist. „Wir waren platt, haben aber auch in Unterzahl noch Charakter gezeigt und auf 2:2 gestellt“, lobte er seine Jungs, für die Egli Ivziku und Mihael Dugobradic die Tore machten. Für die Gäste waren Noah Raaba (2) und Mathis Haag erfolgreich. „Auch wenn Degenia in der Schlussminute noch eine gute Chance zum Ausgleich hatte, waren wir über die gesamte Partie das bessere Team und haben verdient gewonnen“, resümierte JSG-Coach Carsten Langensiepen und ergänzte: „Das Spiel war wie erwartet sehr intensiv und sehr hektisch.“

VfL Simmertal – SVW Mainz 1:3 (1:1). VfL-Coach Thomas Schäfer lobte seine Spieler für einen starken Beginn. „Wir kamen richtig gut in die Partie, und Luiz Meinert lieferte das Sahnehäubchen mit einem Hammer aus 18 Metern in den Torwinkel“, sagte er. Der Gegner war leicht feldüberlegen, aber die Simmertaler hielten gut dagegen und verteidigten auch in der zweiten Hälfte gut. Ärgerlich war das 1:1 mit dem Halbzeitpfiff. „Nach dem 1:2 haben wir halt aufgemacht und auch das dritte Gegentor eingefangen. Schade, da war mehr drin. Wir müssen geduldig bleiben“, sagte Schäfer. Ein Extralob des Trainers erhielt Luca Breidel, sonst Torhüter der C2, für eine starke Leistung.