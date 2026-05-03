Knappe Degenia-Niederlage Die ersten TSV-Tore im Jahr 2026 sind ein Lichtblick Tina Paare 03.05.2026, 12:25 Uhr

i Mussten sich erneut mit einem Tor geschlagen geben: die C-Junioren der JSG Nahe-Glan. Klaus Castor

Neun Niederlagen mussten die D-Junioren des TSV Degenia Bad Kreuznach im Jahr 2026 einstecken, und jeweils blieben sie ohne eigenen Treffer. Punkte gab es zwar auch im zehnten Anlauf nicht, aber die Torflaute endete.

Nach der Derby-Niederlage gegen den SC Idar-Oberstein mussten sich die C-Junioren-Fußballer der JSG Nahe-Glan in der Verbandsliga erneut einem schlechter platzierten Team knapp geschlagen geben. Die D-Junioren des TSV Degenia Bad Kreuznach gingen ebenfalls leer aus, beendeten aber ihre Torflaute.







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