SIM-Jugendfußball Dicke Überraschungen in der D-Junioren-Bezirksliga Michael Bongard 24.03.2026, 11:23 Uhr

i Symbolbild Robert Michael/picture alliance/dpa

Der Blick auf die überkreislichen Jugendfußballligen und dort auf die Teams aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis.

Durch die Reformierung des Spielsystems im rheinländischen Jugendfußball ist ein wenig Spannung raus in der aktuellen Saison in den überkreislichen Ligen – vor allem im Abstiegskampf, denn die gefährdeten Mannschaften in der Rheinlandliga wie etwa die des JFV Rhein-Hunsrück (die A- und C-Junioren stehen auf einem Abstiegsplatz) können durch die Einführung der Meldeliga ab Sommer (wir berichteten ausführlich) trotz eines möglichen sportlichen ...







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