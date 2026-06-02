Drei WW-Teams steigen ab
Der Wirgeser U19 hilft jetzt nur noch ein Fußballwunder
Wie die drei anderen Regionalliga-Mannschaften aus dem Westerwald musste sich auch die B-Jugend der Spvgg EGC Wirges (vorne rech
Wie die drei anderen Regionalliga-Mannschaften aus dem Westerwald musste sich auch die B-Jugend der Spvgg EGC Wirges (vorne rechts Linus Best) geschlagen geben. Sie unterlag der JFG Schaumberg-Prims mit 2:4.
Andreas Hergenhahn

Das Westerwald-Quartett hatte in dieser Saison einen schweren Stand in den Jugend-Regionalligen. Bei drei Teams ist der Abstieg bereits besiegelt, eine Mannschaft gibt die Hoffnung bis zur letzten Sekunde nicht auf. Doch die Aufgabe ist extrem hart.

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Es sieht alles danach aus, dass von den vier Westerwälder Jugendmannschaften, die in dieser Saison in der Fußball-Regionalliga vertreten waren, keine einzige das Klassenziel erreichen wird. Nachdem schon länger klar war, dass es für Eisbachtals A-Jugend und die Wirgeser B-Jugend zurück in die Rheinlandliga geht, ist jetzt auch der Abstieg der Wolfsteiner B-Jugend besiegelt.

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