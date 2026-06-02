Das Westerwald-Quartett hatte in dieser Saison einen schweren Stand in den Jugend-Regionalligen. Bei drei Teams ist der Abstieg bereits besiegelt, eine Mannschaft gibt die Hoffnung bis zur letzten Sekunde nicht auf. Doch die Aufgabe ist extrem hart.
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Es sieht alles danach aus, dass von den vier Westerwälder Jugendmannschaften, die in dieser Saison in der Fußball-Regionalliga vertreten waren, keine einzige das Klassenziel erreichen wird. Nachdem schon länger klar war, dass es für Eisbachtals A-Jugend und die Wirgeser B-Jugend zurück in die Rheinlandliga geht, ist jetzt auch der Abstieg der Wolfsteiner B-Jugend besiegelt.