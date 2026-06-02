Drei WW-Teams steigen ab Der Wirgeser U19 hilft jetzt nur noch ein Fußballwunder Marco Rosbach 02.06.2026, 15:23 Uhr

i Wie die drei anderen Regionalliga-Mannschaften aus dem Westerwald musste sich auch die B-Jugend der Spvgg EGC Wirges (vorne rechts Linus Best) geschlagen geben. Sie unterlag der JFG Schaumberg-Prims mit 2:4. Andreas Hergenhahn

Das Westerwald-Quartett hatte in dieser Saison einen schweren Stand in den Jugend-Regionalligen. Bei drei Teams ist der Abstieg bereits besiegelt, eine Mannschaft gibt die Hoffnung bis zur letzten Sekunde nicht auf. Doch die Aufgabe ist extrem hart.

Es sieht alles danach aus, dass von den vier Westerwälder Jugendmannschaften, die in dieser Saison in der Fußball-Regionalliga vertreten waren, keine einzige das Klassenziel erreichen wird. Nachdem schon länger klar war, dass es für Eisbachtals A-Jugend und die Wirgeser B-Jugend zurück in die Rheinlandliga geht, ist jetzt auch der Abstieg der Wolfsteiner B-Jugend besiegelt.







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