Jugendmasters in Birkenfeld Der SC Idar-Oberstein ist eigentlich immer Favorit 30.01.2025, 13:27 Uhr

i Der JFFV Baumholder (in orange) und der SC Birkenfeld stehen sich im Halbfinale des Masters bei den B-Junioren gegenüber. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Der SC Idar-Oberstein und die Mannschaften der JSG Birkenfeld/Hoppstädten-Weiersbach haben beim Hallenmasters im Jugendfußball die meisten Titelchancen. Neun Stunden Budenzauber satt gibt es am Sonntag in der Birkenfelder Halle am Berg.

Die besten Jugendmannschaften der Hallenfußballrunde im Kreis Birkenfeld werden am Sonntag in Birkenfeld gekürt. Ab 8.45 Uhr wird in der Sporthalle am Berg das 17. Junioren-Hallenmasters ausgetragen. Es werden Festspiele des SC Idar-Oberstein und des SC Birkenfeld beziehungsweise JSG Birkenfeld/Hoppstädten-Weiersbach sein.

