Der Fußballverband Rheinland geht gerne neue Wege – und das macht der FVR nun auch im Jugendfußball: Ab der kommenden Saison wird es große Veränderungen im Nachwuchsbereich geben.

Jugendfußball-Revolution im Rheinland: Der Fußballverband Rheinland (FVR) wird das Spielsystem im Juniorenfußball zur neuen Saison 2026/27 ab der D-Jugend bis hoch zur A-Jugend grundlegend umstrukturieren. Meldeliga, Oberliga, Winterrunde, Sommerrunde – so lauten die Schlagworte der Veränderung.

Bis zum 30. Juni melden Vereine ihre Mannschaften in die aus ihrer Sicht passende Leistungsebene, ohne dass zuvor eine sportliche Qualifikation nötig ist – Ausnahme ist die höchste Spielklasse im Rheinland, die künftige Oberliga. So sollen Jugendliche möglichst häufig auf demselben Leistungslevel spielen und die Teams in jeder Halbserie neu passend einsortiert werden können. Das ist auch eine große Veränderung: Eine Saison geht nicht mehr ein Jahr, sondern nur noch ein halbes Jahr (August bis November Winterrunde, Februar bis Juni Sommerrunde).

Große Leistungsgefälle, in denen Spitzenmannschaften regelmäßig zweistellige Siege einfahren, sollen so deutlich reduziert werden. Ein Vorteil des neuen Spielsystems soll seine Flexibilität sein. Vereine können auf starke oder schwächere Jahrgänge halbjährlich reagieren, ohne für eine ganze Saison in einer unpassenden Liga festzustecken. Die wichtigsten Fragen und Antworten zur „Jugendfußball-Revolution“ im Rheinland:

Was ist eine Meldeliga und was ist eine Qualifikationsliga?

Der Unterschied liegt in der Art der Teilnahme. In einer Meldeliga (Rheinlandliga, Bezirksliga, Kreisliga) kann eine Mannschaft aktiv gemeldet werden. Voraussetzung ist, dass das jeweilige Anforderungsprofil (dazu gehören auch Kadergrößen und Trainerlizenzen) erfüllt wird. Vereine entscheiden eigenverantwortlich, auf welchem Niveau sie ihre Mannschaft melden möchten – innerhalb der vorgegebenen Rahmenbedingungen. Die Verantwortung für die Meldung und die Einstufung der Mannschaft obliegt damit den Vereinen. In eine Qualifikationsliga (die zukünftige Oberliga Rheinland) kann man sich nicht einfach melden. Die Teilnahme erfolgt ausschließlich über sportlichen Erfolg – also durch Aufstieg – oder durch einen Abstieg aus der Regionalliga Südwest. Hier zählt ausschließlich die sportliche Leistung im Wettbewerb.

Wie ist das neue Spielsystem im Rheinland bei den A-, B-, C- und D-Junioren aufgebaut?

Das neue Spielsystem basiert auf vier klar definierten Ebenen. Die Oberliga Rheinland ist die höchste Spielklasse im neuen System. Hier steht der sportliche Vergleich auf Top-Niveau im Vordergrund: Zugang erfolgt ausschließlich über eine Qualifikation (Qualifikationsliga); acht Mannschaften pro Altersklasse; in der Regel steigen die zwei letzten Mannschaften ab; der Meister geht nach der Sommerrunde hoch in die Regionalliga (bei den A-, B- und C-Junioren, ab der Saison 2027/28 spielen der Wintermeister und der Sommermeister den Regionalliga-Aufsteiger in einem Endspiel aus).

Die Rheinlandliga bildet die regionale Leistungsebene unterhalb der Oberliga. Merkmale: Zugang durch Meldung mit erfülltem Anforderungsprofil; die beiden besten Mannschaften steigen in der Regel in Winter- und in der Sommerrunde in die Oberliga Rheinland auf; es gibt keine Absteiger. Die Empfehlung des Verbands für die Meldung in die Rheinlandliga: Leistungsstarke, ambitionierte Teams mit stabilem Kader.

Die Bezirksliga sorgt für eine strukturierte überkreisliche Wettbewerbsform. Gute Kreisteams oder Mannschaften mit klarer sportlicher Perspektive sollen sich auf dieser Ebene bewegen. Auch hier gibt es keine Absteiger – und auch keine Aufsteiger, da jeder Bezirksligist halbjährlich für die Rheinlandliga melden kann.

Die Kreisliga ist die Basisebene des neuen Spielsystems. Neue Teams, breite Mannschaften oder Gruppen mit wechselnder Besetzung sollen hier melden. Eine Besonderheit gibt es bei den A-Junioren, da hier aufgrund der niedrigen Anzahl von gemeldeten Mannschaften die Bezirks- und Basisebene zusammengefasst und im kreisübergreifenden Spielbetrieb abgebildet werden.

i So ist das neue „Jugend-Modell“ im Rheinland aufgebaut: Die Oberliga ist eine Qualifikationsliga, in die man auf-, aber auch absteigen kann. In die Ebenen darunter (Rheinland-, Bezirks- und Kreisliga) können die Vereine aktiv ihre Mannschaften melden – je nach eigener Einschätzung und das halbjährlich. Der Fußballverband Rheinland will den Fokus durch das neue System auf Spielerentwicklung statt auf starres Auf- und Abstiegsdenken legen. FVR

Ab wann greift das neue System?

Das neue Spielsystem startet mit der Saison 2026/27. Zu Beginn der Saison wird es eine Übergangsphase (Winterrunde 2026) von einem halben Jahr geben. Diese Phase dient dazu, den Wechsel vom bisherigen System in das neue Modell umzusetzen. Ab der Sommerrunde der Saison 2026/27 (ab Februar 2027) greift das neue System dann vollständig. Um den Einstieg flexibel zu gestalten, gelten folgende Regelungen: Mannschaften aus den Kreisklassen können in die Bezirksebene melden. Mannschaften aus den bisherigen Bezirks- und Rheinlandligen können sich für die Rheinlandebene, Bezirksebene oder Basisebene melden. Bei den A-Junioren besteht eine Sonderregelung: Hier können Mannschaften aus den Kreisklassen direkt in die Rheinlandebene melden.

Im ersten halben Jahr wird zunächst auf die Oberliga Rheinland verzichtet. Die acht Teilnehmer der Sommerrunde der Oberliga Rheinland qualifizieren sich vollständig über die Ergebnisse der Rheinlandebene in der Winterrunde.

Das neue System betrifft den Jugendfußball von D- bis A-Jugend. Im Kinderfußball (E- und F-Jugend, Bambini) gelten andere Voraussetzungen. Deshalb wird das neue Ligensystem dort nicht in gleicher Form angewendet. Die Kreise regeln im Kinderfußball weiterhin den Saisonablauf.

Wie ist die Saison eingeteilt?

Die Saison wird zukünftig in zwei unabhängig voneinander getrennten Runden gespielt: in einer Winterrunde (August bis November) und in einer Sommerrunde (Februar bis Juni). Beide Runden werden eigenständig gespielt und abgeschlossen. In jeder Phase wird ein Meister ermittelt. Zur Halbserie – also nach der Winterrunde – gibt es die Möglichkeit zu einem Auf- oder Abstieg in der Oberliga Rheinland beziehungsweise zu einer Ummeldung in eine andere Spielklassenebene. Mannschaften müssen nicht ein ganzes Jahr in einer Liga verbleiben, wenn sich ihre Leistungsstärke deutlich verändert hat. Jede Runde bekommt somit ihre eigene Bedeutung.

Wie ist die Oberliga aufgebaut?

Die Oberliga wird nur aus acht Mannschaften bestehen. Der FVR hat in einer Analyse der vergangenen Jahre herausgefunden, dass die höchste Leistungsdichte in der Rheinlandliga im Bereich der Plätze eins bis sechs gelegen hat. In diesem Bereich bewegen sich die Mannschaften sportlich auf sehr engem Niveau. Dahinter werden die Leistungsunterschiede häufig größer. Mit einer Staffelstärke von acht Mannschaften soll sichergestellt werden, dass das sportliche Niveau sehr hoch bleibt. Durch Auf- und Abstieg entsteht eine Fluktuation, ohne die Qualität der Liga zu verwässern.

Wie läuft die Rheinlandliga ab?

Die Rheinlandebene orientiert sich am sogenannten Schweizer System, wie man es aus der Champions League kennt. Grundsätzlich bilden alle Mannschaften der Rheinlandebene eine gemeinsame Staffel. Allerdings spielt nicht jede Mannschaft gegen jede andere. Stattdessen absolviert jedes Team eine festgelegte Anzahl an Spielen nach einer Setzliste und nach Fahrtstrecken. Am Ende werden alle Ergebnisse in einer gemeinsamen Tabelle zusammengeführt. Daraus ergibt sich ein Gesamtranking. Die beiden besten Teams steigen dann grundsätzlich am Ende der Runde in die Oberliga auf. Die Bezirksliga wird wie gewohnt in regionale Staffeln (mit zehn oder zwölf Mannschaften) aufgeteilt.

Was bedeutet das neue System für die Vereine?

Es soll den Vereinen mehr Gestaltungsmöglichkeiten geben – bringt aber gleichzeitig mehr Verantwortung mit sich. Vereine entscheiden künftig selbst, auf welchem Leistungsniveau sie ihre Mannschaft melden. Voraussetzung ist eine ehrliche und realistische Einschätzung der sportlichen Stärke. Jeder Jahrgang – und auch jeder Verein – wird in seiner aktuellen Leistungsstärke betrachtet. Das große Ziel der Umstrukturierung im rheinländischen Jugendfußball: Mehr Flexibilität, mehr Fairness und eine konsequente Ausrichtung auf die Spielerentwicklung statt starres Auf- und Abstiegsdenken.

Wer hat das neue Modell entwickelt?

Die Arbeitsgruppe „Spielsystem“, bestehend aus Vertretern der Vereine, der Kreisjugendausschüsse sowie des Verbandsjugendausschusses, hat in den vergangenen Monaten an diesem Konzept gearbeitet – und nun das neue „Jugend-Modell“ in die Wege geleitet. red