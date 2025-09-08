Mit den Talenten der JSG Rhein-Taunus und des TuS KK tummeln sich gleich zwei heimische D-Junioren-Teams in der Spitzengruppe der Bezirksliga Ost. Positiv fällt auch die Zwischenbilanz der Mühlbachtaler B-Junioren und der U15 der JSG Aar aus.

Drei Siege, ein Unentschieden, vier Niederlagen – so lautet die Ausbeute der jüngsten Auftritte der Rhein-Lahn-Nachwuchsteams in der Fußball-Bezirksliga.

B-Junioren

JSG Mühlbachtal – JSG Altenkirchen II 3:2 (2:1). „Wir haben unsere Punkte verdient, und das hat mich am Ende für die Jungs gefreut. Wir machen weiter, und das Perfekte kommt noch“, so Heim-Trainer Anwar Zin. Seine Jungs verpassten es frühzeitig die Entscheidung herbeizuführen. „In der zweiten Halbzeit wurde die Partie hektischer, doch wir behaupteten uns und brachten den Sieg über die Zeit.“ Schiedsrichter: Marius Bajorski. Tore: 1:0 Jonas Schmidt (11.), 1:1 Niklas Janzen (35.), 2:1 Jonas Schmidt (40.+1), 3:1 Elias Tyson Amelang (73.), 3:2 Dorin Chitac (80.+4). Nächste Aufgabe der JSG Mühlbachtal: am Samstag, 18.30 Uhr, beim VfL Oberbieber.

C-Junioren

JSG Bad Ems-Nassau – SSV Heimbach-Weis 1:4 (1:2). So wünscht man sich den Einstieg in ein Spiel keineswegs: Kaum hatte Jens Schalk angepfiffen, lagen die Gastgeber schon in Rückstand. Auch beim 0:2 war die Abwehr überhaupt nicht auf der Höhe. „Insgesamt gab’s wenige Abschlüsse oder sie waren zu unplatziert“, so BEN-Trainer Alexej Neumann. Nach der Halbzeit wurde es besser. Die Zuschauer sahen von Mittelfeldspieler Denny Neumann schöne Zuspiele in die Tiefe, doch in der Deckung unterliefen zu viele Fehler, sodass Heimbach-Weis verdient die drei Punkte aus Nassau mitnahm. Schiedsrichter: Jens Schalk. Tore: 0:1 (1.), 0:2 (18.), 1:2 Ismail Basibüyük (25., Elfmeter), 1:3 (52.), 1:4 (70.+1.). Nächste Aufgabe der JSG Bad Ems-Nassau: am Samstag, 15 Uhr, in Honigsessen bei der JSG Wisserland.

Betreuer Matthias Löhn lobt die tolle Moral der JSG Lahn

JSG WällerLand – JSG Lahn 12:0 (6:0). Wie vor dem Auswärtsspiel in Oberbieber sagten mehrere Lahn-Spieler ab. Der verbliebene Rumpfkader war dem Spitzenreiter in alle Belangen deutlich unterlegen. „Trotz der hohen Niederlage ist die Einstellung der Jungs hervorzuheben. Sie haben sich zu keinem Zeitpunkt hängen lassen“, lobte Betreuer Matthias Löhn die tolle Moral der Schützlinge von Marc Happel. Schiedsrichter: Marlon Slodowski. Tore: 1:0, 0:1, 1:1, 2:0, 0:2. Nächste Aufgabe der JSG Lahn: am Samstag, 15.15 Uhr, in Gückingen gegen JFV Wolfstein II.

JSG Aar – JSG Rhein-Westerwald 4:4 (1:2). Die Zuschauer sahen am Samstag ein packendes Spiel für Fußball-Romantiker. Von Rückstand über Führung, Elfmeter, Tor des Monats, Alu-Treffer und wechselseitig viele Tore hatten beide Mannschaften alles zu bieten. „Das Remis ist zwar gerecht, lässt uns unterm Strich aber etwas unzufrieden zurück, da mehr drin gewesen wäre“, so Aar-Trainer Sebastian Maaßen. „Wir scheiterten aber oft aber am Gästekeeper oder Gestänge und hatten nicht das nötige Glück, um die drei Punkte zu sichern.“ Mit der letzten Ecke gelang der Elf aus Vettelschoß und Umgebung in Hahnstätten der Ausgleich. Schiedsrichter: Cavit Ünver. Tore: 1:0 Justus Schick (4., Elfmeter), 1:1 Luca Schommers (15.), 1:2 (18.), 2:2 Luca Thiels (40.), 3:2 Levi Trinker (51., Fallrückzieher), 3:3 Roberto Motriuc (58.), 4:3 Justus Schick (62.), 4:4 (69.). Nächste Aufgabe der JSG Aar: am Samstag, 15.45 Uhr, beim SSV Heimbach-Weis.

„In der Defensive standen wir stabil und es wurde zielstrebig nach vorne gespielt.“

Dennis Gronau, Trainer der D-Junioren des TuS KK, nach dem 3:0-Erfolg in Rennerod

D-Junioren

JFV Oberwesterwald – TuS Katzenelnbogen/Klingelbach 0:3 (0:0). „Kompliment an unsere Mannschaft. Trotz zweier Ausfälle glaubten die Jungs an den Sieg geglaubt und gewannen letztlich auch in der Höhe verdient“, befand TuS-Trainer Dennis Gronau. „In der Defensive standen wir stabil und es wurde zielstrebig nach vorne gespielt. Wir freuen uns über den gelungenen Saisonstart und gehen mit Zuversicht in die nächsten Spiele.“ Schiedsrichter: Julius Schütz. Tore: 0:1, 0:2 beide Mark Milosevic (39., 40.), 0:3 Eigentor (53.). Nächste Aufgabe des TuS KK: am Samstag, 11 Uhr, gegen die U12 der Eisbachtaler Sportfreunde.

JSG Rhein-Taunus – JSG Wisserland 4:0 (3:0).Der erwartete Pflichtsieg gegen das tor- und punktlos nach Osterspai gekommene Schlusslicht entwickelte sich am Ende zu einem echten Arbeitssieg. Die Gäste traten robust, aber fair in den Zweikämpfen auf und machten den Einheimischen über weite Strecken schwer. „Besonders im Aufbauspiel taten wir uns schwer und griffen häufig zu langen Bällen, anstatt unser gewohntes Kombinationsspiel aufzuziehen“, so Co-Trainer Sven Schneider. „Der Blick auf die Tabelle erfreut uns natürlich sehr.“ Schiedsrichter: Carsten Schmitz. Tore: 1:0 Evgenij Klan (6.), 2:0 Moritz Müller (17.), 3:0 Stipe Galic (30.+1), 4:0 Moritz Müller (58.). Nächste Aufgabe der JSG Rhein-Taunus: am Samstag, 14 Uhr, beim VfL Oberbieber II.

JSG Lahn – VfL Hamm 0:3 (0:1). „Wir haben wieder Lehrgeld bezahlt, das Spiel dominiert, aber nichts aus unseren Chancen gemacht“, so JSG-Trainer Kai Schmalenbeck, der die überharte Gangart der Hämmscher anprangerte. „Körpereinsatz ist im Kampf um den Ball okay. Wenn aber Ellenbogen ins Gesicht geschlagen werden, dann hört’s auf.“ Schiedsrichter: Michael Vogt. Tore: 0:1 Mohammad Othman (9.), 0:2 Linus Noel Enders (33.), 0:3 Imran Ibiska (46.). Nächste Aufgabe der JSG Lahn: am Freitag, 18 Uhr, in Altendiez gegen die JSG Aar.

Spfr Eisbachtal U12 – JSG Aar 2:0 (1:0) „Wir haben es den Eisbachtalern mit unserem Abwehrverhalten richtig schwer gemacht und können stolz auf unsere Leistung sein“, bilanzierte Benjamin Schulze, Co-Trainer der JSG Aar, den Auftritt in Nentershausen. Die Gäste hatten gegen den spielstarken jüngeren Jahrgang der Eisbären eine defensive Ausrichtung gewählt. Die Taktik gegen die torhungrigen Eisbachtaler ging weitgehend auf. „Wir haben diszipliniert die Linien gehalten, die Räume eng gemacht und vereinzelt Nadelstiche gesetzt“, so Schulze. So blieb die Niederlage im äußerst achtbaren Rahmen. Schiedsrichter: Marcel Tampe. Tore: 1:0 Elian Diener (24.), 2:0 Maximilian Bonk (32.). Nächste Aufgabe der JSG Aar: am Freitag, 18 Uhr, in Altendiez bei der JSG Lahn.