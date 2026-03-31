COC-Jugendfußball Darscheids Schieferländer stehen jetzt an der Spitze Michael Bongard 31.03.2026, 10:20 Uhr

i Kellerkind JFV Schieferland (in grünen Leibchen) verlangte dem Rheinlandliga-Dritten JFV Rhein-Hunsrück alles ab, musste sich aber in Kirchberg knapp mit 2:3 geschlagen geben. Christian Kiefer

Zweimal hieß es JFV Schieferland gegen JFV Rhein-Hunsrück in den Jugend-Rheinlandligen (B- und D-Junioren), zweimal setzten sich die Rhein-Hunsrücker durch.

Kein volles Programm im überkreislichen Jugendfußball vor der Osterpause, die ein oder andere Partie wurde am ersten Ferienwochenende verlegt. A-Junioren-Rheinlandliga JFV Vulkaneifel - FSV Trier-Tarforst 0:4 (0:1). Der Vorletzte Vulkaneifel kassierte in Gillenfeld direkt nach der Pause das 0:2, die Vorentscheidung zugunsten des Sechsten Trier-Tarforst, der noch zwei Treffer nachlegte.







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