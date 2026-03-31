Zweimal hieß es JFV Schieferland gegen JFV Rhein-Hunsrück in den Jugend-Rheinlandligen (B- und D-Junioren), zweimal setzten sich die Rhein-Hunsrücker durch.
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Kein volles Programm im überkreislichen Jugendfußball vor der Osterpause, die ein oder andere Partie wurde am ersten Ferienwochenende verlegt.
A-Junioren-Rheinlandliga
JFV Vulkaneifel - FSV Trier-Tarforst 0:4 (0:1). Der Vorletzte Vulkaneifel kassierte in Gillenfeld direkt nach der Pause das 0:2, die Vorentscheidung zugunsten des Sechsten Trier-Tarforst, der noch zwei Treffer nachlegte.