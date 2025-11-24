Sieg in der Nachspielzeit D-Jugend des SC Idar wie einst der BVB gegen Malaga Florian Tuschner 24.11.2025, 15:00 Uhr

i Symbolbild dpa

Richtig formstark sind aktuell die A-Junioren des SC Birkenfeld in der Landesliga. Gast SG Contwig hatte der Spielfreude nichts entgegenzusetzen und verlor zweistellig.

Vier Jugendfußball-Landesliga-Mannschaften aus dem Kreis Birkenfeld waren am Wochenende im Einsatz – und drei davon durften sich über Siege freuen.A-Junioren: SC Birkenfeld- SG Contwig/Ixheim 10:0 (4:0). „Es war ein souveräner 10:0-Pflichtsieg gegen den Tabellenletzten“, resümierte SCB-Trainer Michael Bem und ergänzte: „Drei Spiele, neun Punkte und nächste Woche wartet der SV Morlautern, der für mich spielerisch die beste ...







