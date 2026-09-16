Dreierpack von Michel Hexamer D-Jugend des SC Birkenfeld bejubelt ersten Saisonsieg Bengt Nicolay 16.09.2026, 10:05 Uhr

i Durchaus erfolgreich waren die Landesliga-Jugendfußball-Maannschaften aus dem Kreis Birkenfeld am vergangenen Spieltag. Nur die C-Junioren-Teams aus Idar und von der JSG Nahetal sowie die B-Junioren der JSG Edelstein quittierten Niederlagen. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Die Landesliga-D-Junioren-Fußballer aus dem Kreis Birkenfeld haben einen erfolgreichen Spieltag hinter sich. Sowohl der SC Birkenfeld als auch der SC Idar-Oberstein feierten Siege.

Jubel bei den D-Junioren des SC Birkenfeld. In der Landesliga feierte das Team von Trainer Erik Stemmler seinen ersten Saisonsieg. Einen großartigen Tag erwischte in der gleichen Spielklasse Michel Hexamer vom SC Idar-Oberstein. Er erzielte gegen den SV Wiesenthalerhof gleich drei Tore und war damit maßgeblicch am fünften Sieg im fünften Spiel und der Tabellenführung der Idarer beteiligt.







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