Die Landesliga-D-Junioren-Fußballer aus dem Kreis Birkenfeld haben einen erfolgreichen Spieltag hinter sich. Sowohl der SC Birkenfeld als auch der SC Idar-Oberstein feierten Siege.
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Jubel bei den D-Junioren des SC Birkenfeld. In der Landesliga feierte das Team von Trainer Erik Stemmler seinen ersten Saisonsieg. Einen großartigen Tag erwischte in der gleichen Spielklasse Michel Hexamer vom SC Idar-Oberstein. Er erzielte gegen den SV Wiesenthalerhof gleich drei Tore und war damit maßgeblicch am fünften Sieg im fünften Spiel und der Tabellenführung der Idarer beteiligt.