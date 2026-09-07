Einen Sieg hatte sich Trainer Alexis Currier im zweiten Vergleich mit einem Team aus der Landeshauptstadt vorgenommen. Doch am Ende stand für die B-Junioren des SC Idar-Oberstein eine 0:2-Niederlage.
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Eine Hälfte lang hielten die Regionalliga-B-Junioren des SC Idar-Oberstein gegen den TSV Schott Mainz richtig gut dagegen. Die Schmuckstädter verteidigten leidenschaftlich, blieben kompakt und ließen den Gästen nur wenig Raum. Nach dem Seitenwechsel nutzten die Schott-Fußballer dann zwei Szenen konsequent aus und nahmen mit einem 2:0-Sieg die Punkte mit.