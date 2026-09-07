SC Idar unterliegt 0:2
Currier-Team stellt keine Laufkundschaft dar
Kompakte Verteidigung: Die B-Junioren des SC Idar-Oberstein (gestreifte Trikots) stemmten sich den Angriffen des TSV Schott Main
Kompakte Verteidigung: Die B-Junioren des SC Idar-Oberstein (gestreifte Trikots) stemmten sich den Angriffen des TSV Schott Mainz entgegen.
Joachim Hähn

Einen Sieg hatte sich Trainer Alexis Currier im zweiten Vergleich mit einem Team aus der Landeshauptstadt vorgenommen. Doch am Ende stand für die B-Junioren des SC Idar-Oberstein eine 0:2-Niederlage.

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Eine Hälfte lang hielten die Regionalliga-B-Junioren des SC Idar-Oberstein gegen den TSV Schott Mainz richtig gut dagegen. Die Schmuckstädter verteidigten leidenschaftlich, blieben kompakt und ließen den Gästen nur wenig Raum. Nach dem Seitenwechsel nutzten die Schott-Fußballer dann zwei Szenen konsequent aus und nahmen mit einem 2:0-Sieg die Punkte mit.
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