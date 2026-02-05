Stillstand ist für die Macher des Westerburger Hallenfußball-Jugendcups um die „Copa de Garcia“ ein Fremdwort. Sie beweisen ein feines Gespür dafür, was gefragt ist und was verändert werden sollte. Das kommt an – und überrascht sie manchmal selbst.
Lesezeit 3 Minuten
Auch nach einem Vierteljahrhundert löst sich die Anspannung bei Dirk Liebscher erst nach und nach. „Das Turnier nagt an einem“, sagt der Macher des Westerburger Hallenfußball-Jugendcups, der im 25. Jahr seines Bestehens zum zweiten Mal als „Copa de Garcia“ ausgetragen wurde.