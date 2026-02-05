Gegenentwurf zum Futsal „Copa de Garcia“-Macher: Kinder einfach spielen lassen Marco Rosbach 05.02.2026, 13:01 Uhr

i Bei der C-Jugend zog Gastgeber Westerburg (in Weiß, hier gegen die JSG Siegtal Heller II) ins Finale ein. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

Stillstand ist für die Macher des Westerburger Hallenfußball-Jugendcups um die „Copa de Garcia“ ein Fremdwort. Sie beweisen ein feines Gespür dafür, was gefragt ist und was verändert werden sollte. Das kommt an – und überrascht sie manchmal selbst.

Auch nach einem Vierteljahrhundert löst sich die Anspannung bei Dirk Liebscher erst nach und nach. „Das Turnier nagt an einem“, sagt der Macher des Westerburger Hallenfußball-Jugendcups, der im 25. Jahr seines Bestehens zum zweiten Mal als „Copa de Garcia“ ausgetragen wurde.







Artikel teilen

Artikel teilen