Torwart Lukas Esch von der JSG Cochem wurde im Aufstiegsspiel zur B-Junioren-Bezirksliga Mitte in Karbach vor 110 Zuschauern der Held. Er hielt den entscheidenden Strafstoß gegen den JFV Rhein-Hunsrück II, sein Team gewann 6:5, nach regulärer Spielzeit und Verlängerung hatte es 2:2 zwischen den Nachwuchsfußballern gestanden.

„Lukas hat im Elferschießen zwei gehalten“, freute sich Cochems Coach Ardi Bertram. Der JFV II, der mit dem C-Junioren-Rheinlandliga-Team antrat, verschoss bereits nach fünf Minuten einen Foulelfmeter durch Lennox Remsperger.

So ging Cochem durch Ismail Bahtijarevic in Führung (49.), aber die hielt nur eine Minute, bis Marcel Leimkühler ausglich. Halil Bahtijarevic markierte in der 56. Minute das 2:1 für Cochem, Danilo Gvozdarevic gelang das 2:2 (66.). In der Verlängerung fielen keine Tore. Für die JSG trafen per Elfer Christopher Winter, Maximilian Schneider, Mohamed Kanjaa und Ismail Bahtijarevic, für den JFV II Leon Scherer, Hannes Mohr und Gvozdarevic.