Die A- und B-Jugendlichen des SC Idar-Oberstein sind heiß auf den nächsten Dreier in der Regionalliga. Die U17 empfängt Gonsenheim, die U19 gastiert beim Ludwigshafener SC.
Lesezeit 2 Minuten
Die einen wollen sich endlich wieder belohnen, die anderen ihr Spiel über die komplette Distanz besser im Griff behalten. Für die beiden Jugendfußball-Regionalliga-Teams des SC Idar-Oberstein stehen am Sonntag zwei reizvolle Aufgaben an. Die A-Junioren treten um 14 Uhr beim Ludwigshafener SC an, bereits um 13 Uhr empfängt die B-Jugend den SV Gonsenheim im Haag.