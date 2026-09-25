U17 des SC Idar hat Heimrecht Coach Currier erwartet wieder ein wildes Spiel Florian Unckrich 25.09.2026, 11:38 Uhr

i Die B-Junioren des SC Idar-Oberstein (in weiß) haben am Sonntag Heimrecht und peilen gegen den SV Gonsenheim den nächsten Dreier an. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Die A- und B-Jugendlichen des SC Idar-Oberstein sind heiß auf den nächsten Dreier in der Regionalliga. Die U17 empfängt Gonsenheim, die U19 gastiert beim Ludwigshafener SC.

Die einen wollen sich endlich wieder belohnen, die anderen ihr Spiel über die komplette Distanz besser im Griff behalten. Für die beiden Jugendfußball-Regionalliga-Teams des SC Idar-Oberstein stehen am Sonntag zwei reizvolle Aufgaben an. Die A-Junioren treten um 14 Uhr beim Ludwigshafener SC an, bereits um 13 Uhr empfängt die B-Jugend den SV Gonsenheim im Haag.







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