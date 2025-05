Den Unterschied zwischen Trainings- und Spielleistungen hat Cihan Ceylan, Trainer der C-Junioren-Fußballer des TSV Degenia Bad Kreuznach, als Grund für den Abstieg aus der Verbandsliga ausgemacht.

A-Junioren, JSG Nahe-Glan – SC Hauenstein 0:5 (0:2). Nach dem 0:2 zur Pause kamen die Gastgeber nicht mehr ins Spiel. „Uns haben leider wieder drei Leistungsträger gefehlt“, erklärte JSG-Trainer Matthias Baus und ergänzte: „Dies können wir nicht kompensieren.“

C-Junioren, JSG Nahe-Glan – TuS Heltersberg 0:3 (0:0). Der TuS Heltersberg gab von Beginn an den Ton an und wurde seiner Favoritenrolle als Tabellenzweiter gerecht. Trotzdem konnte die JSG einen Teilerfolg verbuchen und mit einem 0:0 in die Pause gehen. Mitte der zweiten Hälfte erzielte der ehemalige Meisenheimer Julien Rheinfrank nach einem langen Ball den Führungstreffer der Gäste. Fast im Gegenzug hatte Adrian Beles die große Chance zum Ausgleich, als er frei stehend vor dem Torhüter auftauchte, dieser aber parierte. Danach spielten die Gäste ihre Überlegenheit aus. „Ich kann meiner Mannschaft nur wenig vorwerfen. Wir haben alles reingeworfen, was möglich war, aber die körperliche Überlegenheit der Gäste war am Ende ausschlaggebend für die Niederlage“, bilanzierte JSG-Trainer Christoph Hock.

C-Junioren, TSV Degenia Bad Kreuznach – SC Idar-Oberstein 1:7 (1:1). „In der ersten Hälfte war es ein gutes und ausgeglichenes Spiel mit vielen, vielen Chancen von uns“, sagte TSV-Trainer Cihan Ceylan. Er fügte an: „Nach der Pause war bei uns dann ein Bruch drin. Wir haben viele individuelle Fehler gemacht, und nach dem 1:3 sind wir eingebrochen. Leider haben wir so unser letztes Heimspiel mit 1:7 verloren. Wir hatten uns diese Saison viel vorgenommen, aber leider haben wir das nicht hinbekommen. Die Trainingseinheiten waren top, jedoch konnten wir dies nicht ins Spiel transportieren.“ Das Tor zum 1:1 der Bad Kreuznacher schoss Luis Hessinger (10.).