Fußball-Bezirksliga Caspar Schmich schießt JSG Lahn zum Dreier in Hamm Stefan Nink 23.03.2026, 12:54 Uhr

i Ekin Saygili (rechts, gegen Eisbachtals Louis Schneider) trat dem Favoriten zunächst entschlossen entgegen. Am Ende stand für das Schlusslicht aber doch eine deutliche 0:6-Niederlage auf dem Spielberichtsbogen. Andreas Hergenhahn

Emotionen pur. Nachdem Caspar Schmichs Freistoß im gegnerischen Kasten eingeschlagen war, kannte der Jubel bei den D-Junioren der JSG Lahn keine Grenzen mehr. Kai Schmalenbecks Team entführte vom Tabellenvierten VfL Hamm drei überraschende Punkte.

Knappe Auswärtsniederlagen mussten in der Fußball-Bezirksliga die B-Junioren der JSG Mühlbachtal und die D-Junioren der JSG Rhein-Taunus quittieren. Besser machten es die C-Junioren der JSG Aar und die D-Jugendlichen der JSG Lahn, die mit voller Punktausbeute die Heimfahrt antreten konnten.







Artikel teilen

Artikel teilen