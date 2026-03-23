Fußball-Bezirksliga
Caspar Schmich schießt JSG Lahn zum Dreier in Hamm
Ekin Saygili (rechts, gegen Eisbachtals Louis Schneider) trat dem Favoriten zunächst entschlossen entgegen. Am Ende stand für da
Ekin Saygili (rechts, gegen Eisbachtals Louis Schneider) trat dem Favoriten zunächst entschlossen entgegen. Am Ende stand für das Schlusslicht aber doch eine deutliche 0:6-Niederlage auf dem Spielberichtsbogen.
Andreas Hergenhahn

Emotionen pur. Nachdem Caspar Schmichs Freistoß im gegnerischen Kasten eingeschlagen war, kannte der Jubel bei den D-Junioren der JSG Lahn keine Grenzen mehr. Kai Schmalenbecks Team entführte vom Tabellenvierten VfL Hamm drei überraschende Punkte. 

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Knappe Auswärtsniederlagen mussten in der Fußball-Bezirksliga die B-Junioren der JSG Mühlbachtal und die D-Junioren der JSG Rhein-Taunus quittieren. Besser machten es die C-Junioren der JSG Aar und die D-Jugendlichen der JSG Lahn, die mit voller Punktausbeute die Heimfahrt antreten konnten.

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JugendfußballSport

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