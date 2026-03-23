Emotionen pur. Nachdem Caspar Schmichs Freistoß im gegnerischen Kasten eingeschlagen war, kannte der Jubel bei den D-Junioren der JSG Lahn keine Grenzen mehr. Kai Schmalenbecks Team entführte vom Tabellenvierten VfL Hamm drei überraschende Punkte.
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Knappe Auswärtsniederlagen mussten in der Fußball-Bezirksliga die B-Junioren der JSG Mühlbachtal und die D-Junioren der JSG Rhein-Taunus quittieren. Besser machten es die C-Junioren der JSG Aar und die D-Jugendlichen der JSG Lahn, die mit voller Punktausbeute die Heimfahrt antreten konnten.