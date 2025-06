Aufstiegsfeiern hier, Nichtabstiegsjubel da: Es war einiges los bei den besten Nachwuchsfußballern aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis. Die A-Junioren der JSG Hunsrück-Mittelrhein mussten ihre Bezirksliga-Partie beim FV Rübenach absagen, die Punkte gehen an die Gastgeber, die JSG beendete die Runde als Neunter einen Platz über dem Strich.

A-Junioren-Rheinlandliga

JFV Rhein-Hunsrück – JSG Trier-Süd 2:1 (2:1). Bis zur 42. Minute war der JFV im Kellerduell im Hintertreffen – und damit abgestiegen. Als Ferdinand Sahm dann das 1:1 für die Gastgeber erzielte, waren es wieder die zwei Punkte Differenz zwischen dem ersten Abstiegsplatz und dem rettenden Ufer. Als Finn Ingenbrand dann mit dem Pausenpfiff das 2:1 erzielte, waren es fünf Zähler Abstand – und bei denen blieb es bis zum Schlusspfiff. Trier-Süd muss somit in die Bezirksliga absteigen, der JFV hat sich am letzten Spieltag gerettet.

A-Junioren-Bezirksliga Mitte

JSG Kastellauner Land – JSG Untermosel 3:7 (2:2). Meister und Rheinlandliga-Aufsteiger Untermosel demonstrierte vor allem im zweiten Abschnitt, warum es eine Liga höher geht. Die erste halbe Stunde gehörte aber dem Zweiten Kastellauner Land, Lenny Schmitz und Ben Pies brachten die Gastgeber 2:0 in Führung, aber Untermosel glich direkt nach mit einem Doppelschlag aus. Alle vier Tore fielen zwischen der 29. und 33. Minute. Nach der Pause schoss Untermosel dann eine 6:2-Führung heraus, bevor Martin Taweesap Schmit das 3:6 gelang. Kastellaun beendet die Saison mit starken 59 Punkten, Untermosel machte die 70 (23 Sieg, 1 Remis) voll.

B-Junioren-Rheinlandliga Platzierungsstaffel

JSG Mittelrhein – JFV Rhein-Hunsrück 2:5 (1:3). Auch die U17 des JFV rettete sich mit dem Sieg beim schon abgestiegenen Vorletzten in Bendorf. Mit 21 Punkten wurde der JFV Dritter der Achter-Platzierungsstaffel, vier Teams sind abgestiegen. Die Tore für die Rhein-Hunsrücker verteilten sich auf zwei Spieler, Anton Stemann traf dreimal, Matti Kölzer zweimal.

B-Junioren-Bezirksliga Mitte

JSG Mastershausen – JSG Hunsrück-Mittelrhein 1:6 (1:1). 45 Minuten war es eng, dann wurde es deutlich – und die Hunsrück-Mittelrheiner machten ihre Hausaufgaben im Fernduell mit dem JFV Schieferland, der allerdings ebenfalls siegte (2:0 bei Untermosel). So steht nun ein Entscheidungsspiel um den Titel und den Rheinlandliga-Aufstieg an, gespielt wird am Mittwoch, 11. Juni, um 19 Uhr in Cochem. Beide haben 61 Punkte gesammelt, für Mastershausen als Siebter blieb es bei 30 Punkten. Mastershausen ging durch Lukas Werner früh in Führung, Jan Kasemir glich kurz vor der Pause in Mittelstrimmig aus, nach Wiederanpfiff wurde es eine klare Angelegenheit, Fabian Löw (2), Marlin Janz, Ben Hammen und Jakob Rissel trafen.

C-Junioren-Rheinlandliga, Meisterstaffel

Ahrweiler BC – JFV Rhein-Hunsrück 1:1 (0:0). Der JFV schließt die Saison als Sechster mit 25 Punkten ab, im Spiel beim Siebten ABC verteidigte er die sechs Punkte Vorsprung auf die Gastgeber. Die Gäste verschossen erst einen Elfmeter, gingen dann aber durch einen direkt verwandelten Eckball von Tristan Kürzel in Führung. Kurz vor Schluss gab es aber noch den Ausgleich, der laut JFV-Coach Michael Schwegel „vollkommen in Ordnung“ ging.

C-Junioren-Bezirksliga Mitte

JSG Hunsrück-Mittelrhein – JSG Mosel-Hunsrück 1:0 (1:0). Mit einem knappen Sieg holten sich die Hunsrück-Mittelrheiner auf dem Emmelshausener Kunstrasen den Titel und feierten nach dem Derby den Aufstieg in die Rheinlandliga. Moriz Müller gelang schon nach fünf Minuten der goldene Treffer, es war sein 27. Saisontor, was ihm zum Torschützenkönig der Liga macht.

i Die JSG Hunsrück-Mittelrhein (rechts mit Jonas Bernd) hatte den Aufstieg schon sicher und holte sich mit dem 1:0 gegen die JSG Mosel-Hunsrück mit Paul Schmitt auch den Titel in der C-Junioren-Bezirksliga Mitte. Hermann-Josef Stoffel. hjs-Foto

60 Punkte aus 24 Partien hat die JSG gesammelt und darf kommende Runde im Verbandsoberhaus an den Start gehen. Zweiter wurde Metternich II mit drei Punkten weniger.

D-Junioren-Rheinlandliga

JFV Rhein-Hunsrück – Spvgg Trier 1:2 (0:0). Durch die Niederlage in Kastellaun gegen den Dritten Spvgg Trier rutschte der JFV noch auf Rang fünf ab, Rheinbreitbach zog durch das 1:0 gegen Metternich noch an der U13 vorbei. Nach zwei Toren für Trier direkt nach der Pause gelang Husein Horo nur noch der Anschlusstreffer. Mit Platz fünf und 48 Punkten aus 26 Spielen kann der JFV dennoch auf eine erfolgreiche Saison im Verbandsoberhaus zurückblicken.

D-Junioren-Bezirksliga Mitte

JSG Mosel-Hunsrück – SV Weitersburg 7:1 (4:0). Mit dem 7:1 gegen den Siebten Weitersburg feierte Mosel-Hunsrück einen gelungenen Abschluss und wurde Tabellensechster. In Löf trafen Ilias Kuli, Chris Ley, Jakob Waldecker, Janek Mogk, Till Kochmann, Leo Spörl und Mika Geisen für die JSG.

JFV Rhein-Hunsrück II – JSG Hunsrück-Mittelrhein 2:3 (1:2). Am letzten Spieltag zogen die Gäste noch im Derby in Kastellaun am JFV II vorbei und sicherten sich die Vizemeisterschaft. Luca Vogt brachte Hunsrück-Mittelrhein in Führung, Mattes Kilbinger glich aus, doch postwendend markierte Leo Köllen das 1:2 für die Gäste. Vogt mit seinem zweiten Treffer erhöhte auf 1:3, ehe Kilbinger verkürzte. Es blieb beim 2:3. Weil Meister TuS Koblenz II nicht aufstiegsberechtigt ist (die TuS-Erste spielt Rheinlandliga), hätte Hunsrück-Mittelrhein aufsteigen können, aber die JSG verzichtet darauf und spielt weiter Bezirksliga.