Während sich die A-Junioren des SC Idar-Oberstein mit einem 4:0-Sieg in Ludwigshafen für das Spitzenspiel am Freitag gegen den Tabellenführer positionierten, hagelte es für die C-Junioren des Vereins in Mainz Rote Karten.
Eine überzeugende Antwort auf die 1:3-Heimpleite gegen die Spvgg Ingelheim haben die Verbandsliga-A-Junioren des SC Idar-Oberstein bei ihrem Auswärtsspiel in Ludwigshafen gegeben. Beim Ludwigshafener SC II gewann das Team von Trainer Stephan Holländer in überzeugender Manier 4:0.