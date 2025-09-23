A-Jugend siegt überzeugend C-Junioren des SC Idar kassieren drei Platzverweise 23.09.2025, 14:14 Uhr

i Viel Grund zur Freude hatten der Idarer A-Junioren-Trainer Stephan Holländer und sein Spielmacher Fabio Blum. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Während sich die A-Junioren des SC Idar-Oberstein mit einem 4:0-Sieg in Ludwigshafen für das Spitzenspiel am Freitag gegen den Tabellenführer positionierten, hagelte es für die C-Junioren des Vereins in Mainz Rote Karten.

Eine überzeugende Antwort auf die 1:3-Heimpleite gegen die Spvgg Ingelheim haben die Verbandsliga-A-Junioren des SC Idar-Oberstein bei ihrem Auswärtsspiel in Ludwigshafen gegeben. Beim Ludwigshafener SC II gewann das Team von Trainer Stephan Holländer in überzeugender Manier 4:0.







